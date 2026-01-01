Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Proaim Follow Focus Whip – тросик для регулировки фоллоу фокуса позволяет пользователю настроить фокус удаленно и значительно снижает риск колебаний камеры. Изготовлен из тактильно обработанного пластика, основание из стального троса.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter