Proaim Camtree Follow Focus X2 фоллоу фокус для объективов DV/HDV и DSLR камер

Proaim Camtree Follow Focus X2 фоллоу фокус для объективов DV/HDV и DSLR камер

Proaim
Артикул: NVF-1760

Proaim Camtree Follow Focus X2 – позволяет исключить лишнее сотрясение камеры, что делает съемку плавной, а результаты более качественными. Крепление фоллоу фокуса выполнено из высокопрочного алюминия. Эта модель – одна из самых гибких среди аналогичных устройств, идеально работает, установленная на любую высоту, в любом положении и под любым углом.

Описание

В комплекте фоллоу фокусом Camtree X2 поставляется зубчатый ремень длиной 15" для управления фоллоу фокусом, съемный позиционный индикатор, набор из шести шестерен для ведение съемки из разных углов. Фоллоу фокус отличается своим небольшим весом и прочностью конструкции. Возможна установка профессионального фокусирующего объектива и использование стандартного для фоллоу фокуса модуля 0,8. Комплектуется приводом с шагом 0,8/2,51 мм. Наличие шестерен позволяет использовать фоллоу фокус с любыми объективами.

Характеристики:

  • изготовлен из черного анодированного алюминия
  • диаметр привода, мм – 38
  • внешний диаметр циферблата, мм – 80 мм (измеряется по белому цилиндру)
  • вес фоллоу фокуса, г – 310
  • позиционный индикатор
  • материал зубчатого ремня – пластик; материал пружины – сталь
  • длина зубчатого ремня, мм – 380
  • порт зубчатого ремня, мм – 12x12

Зубчатый ремень длиной 15" для управления фоллоу фокусом изготовлен из гибкой стали и высокопрочного пластика. Подходит к любой модели фоллоу фокуса, присоединяется через стандартный порт размером 12х12 мм.

В комплекте с фоллоу фокусом поставляются 6 шестерен различного диаметра, которые подходят ко всем стандартным объективам. Набор шестерен ( диаметром от 55 мм до 110 мм).

Характеристики:

  • шаг привода, мм – 2,51
  • модуль – 0,8
  • количество зубьев – 107
  • диаметр винта, мм – 4

(FFX2)

Комплектация

  • Набор из шести шестерен (диаметром от 55 мм до 110 мм).
  • Зубчатый ремень длиной 15" для управления фоллоу фокусом.

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