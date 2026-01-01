Proaim Camtree Follow Focus X2 фоллоу фокус для объективов DV/HDV и DSLR камер

Описание

В комплекте фоллоу фокусом Camtree X2 поставляется зубчатый ремень длиной 15" для управления фоллоу фокусом, съемный позиционный индикатор, набор из шести шестерен для ведение съемки из разных углов. Фоллоу фокус отличается своим небольшим весом и прочностью конструкции. Возможна установка профессионального фокусирующего объектива и использование стандартного для фоллоу фокуса модуля 0,8. Комплектуется приводом с шагом 0,8/2,51 мм. Наличие шестерен позволяет использовать фоллоу фокус с любыми объективами.

Характеристики:

изготовлен из черного анодированного алюминия

диаметр привода, мм – 38

внешний диаметр циферблата, мм – 80 мм (измеряется по белому цилиндру)

вес фоллоу фокуса, г – 310

позиционный индикатор

материал зубчатого ремня – пластик; материал пружины – сталь

длина зубчатого ремня, мм – 380

порт зубчатого ремня, мм – 12x12

Зубчатый ремень длиной 15" для управления фоллоу фокусом изготовлен из гибкой стали и высокопрочного пластика. Подходит к любой модели фоллоу фокуса, присоединяется через стандартный порт размером 12х12 мм.

В комплекте с фоллоу фокусом поставляются 6 шестерен различного диаметра, которые подходят ко всем стандартным объективам. Набор шестерен ( диаметром от 55 мм до 110 мм).

Характеристики:

шаг привода, мм – 2,51

модуль – 0,8

количество зубьев – 107

диаметр винта, мм – 4

(FFX2)