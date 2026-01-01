FST TH603A видеоштатив алюминиевый с видеоголовкой

В комплекте имеется жидкостная профессиональная видеоголовка с плоской базой и регулируемой системой контрбаланса. Предусмотрена возможность крепления поворотной ручки как с левой, так и с правой стороны. Имеется отдельный разъем для фиксации дополнительных насадок. Есть быстросъемная подвижная площадка для быстрого крепления камеры и возможность балансировки камеры с длиннофокусными объективами. Максимальная нагрузка - 10 кг. Вес - 4,9 кг. В комплекте - уплотненный чехол для хранения и безопасной переноски.
Характеристики:
- материал - алюминий
- диаметр секций - 16 - 22 мм
- количество секций - 3
- толщина стенок - 1,2 мм
- максимальная нагрузка - 10 кг
- вес - 4,9 кг
- размер в сложенном виде - 84 см
- максимальная рабочая высота - 187,6 см
- минимальная рабочая высота - 64,5 см
- тип площадки - быстросъемная, подвижная, крепление 1/4 и 3/8 дюйма
- высота видеоголовки - 12 см
- вес видеоголовки - 1,34 кг
- угол наклона - от -75 до +90 град.
- максимальная нагрузка - 8 кг
- размер основания чаши - 75 мм
- вес базы-адаптера - 0,24 кг
- цвет - черный