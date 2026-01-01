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FST TH603A видеоштатив алюминиевый с видеоголовкой
FST TH603A видеоштатив алюминиевый с видеоголовкой
FST TH603A видеоштатив алюминиевый с видеоголовкой
FST TH603A видеоштатив алюминиевый с видеоголовкой
FST TH603A видеоштатив алюминиевый с видеоголовкой

FST TH603A видеоштатив алюминиевый с видеоголовкой

FST
Артикул: MTG-0181

Профессиональный трехсекционный алюминиевый видеоштатив. Две верхние секции сдвоены. Усиленная цанговая система креплений. Средняя растяжка регулируется. Это делает конструкцию более прочной, надежной и виброустойчивой. Ножки не разъезжаются под нагрузкой. Встроенные шипы на их концах делают штатив пригодным для работы на различных грунтах или льду. Размер основания чаши - 75 мм.

Описание

В комплекте имеется жидкостная профессиональная видеоголовка с плоской базой и регулируемой системой контрбаланса. Предусмотрена возможность крепления поворотной ручки как с левой, так и с правой стороны. Имеется отдельный разъем для фиксации дополнительных насадок. Есть быстросъемная подвижная площадка для быстрого крепления камеры и возможность балансировки камеры с длиннофокусными объективами. Максимальная нагрузка - 10 кг. Вес - 4,9 кг. В комплекте - уплотненный чехол для хранения и безопасной переноски.

Характеристики:

  • материал - алюминий
  • диаметр секций - 16 - 22 мм
  • количество секций - 3
  • толщина стенок - 1,2 мм
  • максимальная нагрузка - 10 кг
  • вес - 4,9 кг
  • размер в сложенном виде - 84 см
  • максимальная рабочая высота - 187,6 см
  • минимальная рабочая высота - 64,5 см
  • тип площадки - быстросъемная, подвижная, крепление 1/4 и 3/8 дюйма
  • высота видеоголовки - 12 см
  • вес видеоголовки - 1,34 кг
  • угол наклона - от -75 до +90 град.
  • максимальная нагрузка - 8 кг
  • размер основания чаши - 75 мм
  • вес базы-адаптера - 0,24 кг
  • цвет - черный

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