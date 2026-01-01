FST TH603A видеоштатив алюминиевый с видеоголовкой

Описание

В комплекте имеется жидкостная профессиональная видеоголовка с плоской базой и регулируемой системой контрбаланса. Предусмотрена возможность крепления поворотной ручки как с левой, так и с правой стороны. Имеется отдельный разъем для фиксации дополнительных насадок. Есть быстросъемная подвижная площадка для быстрого крепления камеры и возможность балансировки камеры с длиннофокусными объективами. Максимальная нагрузка - 10 кг. Вес - 4,9 кг. В комплекте - уплотненный чехол для хранения и безопасной переноски.

Характеристики: