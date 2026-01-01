Weifeng WT-5315 штатив с видеоголовой

Описание

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия и АВС-пластика. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов.

Минимальная высота съемки 23 см. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер. Штатив имеет компактную видеоголову со встроенным быстроразъемным соединением.

При весе в 1,6 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,56 метра, а длина в собранном состоянии - всего 58 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски.

Характеристики: