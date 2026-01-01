Smartum ST-680 видеоштатив с головой

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Smartum ST-680 – профессиональный штатив с видеоголовой. Максимальная рабочая высота – 155 см, минимальная рабочая высота – 68 см, высота в сложенном состоянии – 75 см. Максимальная нагрузка 15 кг.
Штатив изготовлен из алюминия и укомплектован шипами. Цвет – серебро. Вес, кг – 4600.
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