Slik COMPACT 8 штатив с головой черный

Характеристики:
- максимальная высота, мм – 1035
- длина в сложенном состоянии, мм – 365
- максимальная нагрузка, кг – 1
- голова в комплекте – есть
- уровень – есть
- вес, кг – 0,615
Москва
Малая Семеновская 3с6
Slik COMPACT 8 – четырехсекционный компактный и легкий штатив с 2D головой и центральной колонной. Предназначен для установки фотокамер весом до 1 кг. Позволяет сохранять резкость изображений при использовании телеобъективов и длительных выдержек. Штатив оснащен ножками с резиновыми наконечниками, которые обеспечивают максимальное сцепление на открытом воздухе и защиту поверхностей внутри помещения.
Характеристики:
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