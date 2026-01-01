Slik COMPACT 8 штатив с головой черный

Артикул: NVF-2648

Slik COMPACT 8 – четырехсекционный компактный и легкий штатив с 2D головой и центральной колонной. Предназначен для установки фотокамер весом до 1 кг. Позволяет сохранять резкость изображений при использовании телеобъективов и длительных выдержек. Штатив оснащен ножками с резиновыми наконечниками, которые обеспечивают максимальное сцепление на открытом воздухе и защиту поверхностей внутри помещения.