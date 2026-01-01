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Slik ABLE 300DX штатив с головой для фотосъемки

Slik ABLE 300DX штатив с головой для фотосъемки

Slik
Артикул: NVF-2644

Slik ABLE 300DX – прочный, легкий и устойчивый трехсекционный штатив. Предназначен для работы с 35-мм зеркальными камерами, а также с видеокамерами весом не более 5 кг. Рабочая высота штатива 35–155 см

Описание

Конструкцией модели не предусмотрено наличие центратора штанги. Это позволяет фиксировать ножки штатива в нескольких положениях. Крепление ножек осуществляется с помощью винтов, что гарантирует безупречную работу трипода в течение всего срока эксплуатации. 

Для осуществления удобной макросъемки модель оснащена центральной штангой, которая может быть перевернута или разделена на две части. Штатив комплектуется съемной головой SH-705E, вращающейся в трех плоскостях. Модель может использовать с другими съемными головами, в том числе для работы с видеокамерами.

Характеристики:

  • материал изготовления – сплав АМТ (алюминий/магний/титан)
  • максимальная высота, мм – 1550
  • минимальная высота, мм – 350
  • длина в сложенном состоянии, мм – 655
  • максимальная нагрузка, кг – 5
  • головка в комплекте – Able 300DX
  • вес, кг – 2,6

Комплектация

   

 

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant FLH-24 – винт-держатель для установки микрофона на горячий башмак камеры. Изготовлен из алюминиевого сплава. Является адаптером с 5/8" на 1/4". Длина, мм – 25; вес, г – 19. Комплектация – 1 шт.

540 ₽
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