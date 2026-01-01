Slik ABLE 300DX штатив с головой для фотосъемки

Конструкцией модели не предусмотрено наличие центратора штанги. Это позволяет фиксировать ножки штатива в нескольких положениях. Крепление ножек осуществляется с помощью винтов, что гарантирует безупречную работу трипода в течение всего срока эксплуатации.
Для осуществления удобной макросъемки модель оснащена центральной штангой, которая может быть перевернута или разделена на две части. Штатив комплектуется съемной головой SH-705E, вращающейся в трех плоскостях. Модель может использовать с другими съемными головами, в том числе для работы с видеокамерами.
Характеристики:
- материал изготовления – сплав АМТ (алюминий/магний/титан)
- максимальная высота, мм – 1550
- минимальная высота, мм – 350
- длина в сложенном состоянии, мм – 655
- максимальная нагрузка, кг – 5
- головка в комплекте – Able 300DX
- вес, кг – 2,6