Slik ABLE 300DX штатив с головой для фотосъемки

Описание

Конструкцией модели не предусмотрено наличие центратора штанги. Это позволяет фиксировать ножки штатива в нескольких положениях. Крепление ножек осуществляется с помощью винтов, что гарантирует безупречную работу трипода в течение всего срока эксплуатации.

Для осуществления удобной макросъемки модель оснащена центральной штангой, которая может быть перевернута или разделена на две части. Штатив комплектуется съемной головой SH-705E, вращающейся в трех плоскостях. Модель может использовать с другими съемными головами, в том числе для работы с видеокамерами.

Характеристики: