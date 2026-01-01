Rekam ZET-75 KIT профессиональный фотоштатив в комплекте

Описание

Штатив укомплектован 3D-головой нового поколения. Шарнирный механизм вращения позволяет плавно вращать голову, обеспечивая равномерное и легкое перемещение фотокамеры.

Модель оснащена двумя жидкостными уровнями. Использование горизонтального и вертикального уровней позволяют максимально ровно установить трипод на поверхности. Установка и снятие камеры осуществляется без труда с помощью быстросъемной площадки.

В штативе имеется разборная центральная колонна, за счет которой становится возможной съемка с минимальной высоты в 17 см. При установке фотокамеры вниз головой можно проводить макросъемку.

Многогранный профиль ноги может выдерживать повышенную нагрузку. Крепление ног с помощью шпилек позволяет регулировать плотность зазора и устанавливать необходимую жесткость при фиксации.

Наклон ног регулируется независимо, поэтому у фотографа есть возможность снимать в нестандартных условиях и устанавливать штатив на поверхности со сложным ландшафтом. Фиксатор угла наклона ножек изготовлен из особо прочного сплава металла, имеет П-образную форму, что делает фиксацию ноги, более прочной. Черное матовое покрытие штатива, имеет хорошую износостойкость, предотвращает появление нежелательных бликов и рефлексов.

Легкость и небольшой размер делают штатив особенно удобным для путешествий. Встроенный компас поможет сориентироваться на местности. В комплекте прилагается удобная сумка-чехол с регулируемым ремнем для плеча.

Технические характеристики: