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Rekam ZET-75 KIT профессиональный фотоштатив в комплекте

Rekam ZET-75 KIT профессиональный фотоштатив в комплекте

Rekam
Артикул: NVF-2962

Rekam ZET-75 KIT – профессиональный штатив специальной серии Professional Tripod. Обеспечивает максимальную прочность, не смотря на минимальный размер и незначительный вес. Вес штатива вместе с головой составляет чуть больше 1 кг. Предназначен для работы с камерами весом до 3 кг.

 

Описание

Штатив укомплектован 3D-головой нового поколения. Шарнирный механизм вращения позволяет плавно вращать голову, обеспечивая равномерное и легкое перемещение фотокамеры.

Модель оснащена двумя жидкостными уровнями. Использование горизонтального и вертикального уровней позволяют максимально ровно установить трипод на поверхности. Установка и снятие камеры осуществляется без труда с помощью быстросъемной площадки.

В штативе имеется разборная центральная колонна, за счет которой становится возможной съемка с минимальной высоты в 17 см. При установке фотокамеры вниз головой можно проводить макросъемку.

Многогранный профиль ноги может выдерживать повышенную нагрузку. Крепление ног с помощью шпилек позволяет регулировать плотность зазора и устанавливать необходимую жесткость при фиксации.

Наклон ног регулируется независимо, поэтому у фотографа есть возможность снимать в нестандартных условиях и устанавливать штатив на поверхности со сложным ландшафтом. Фиксатор угла наклона ножек изготовлен из особо прочного сплава металла, имеет П-образную форму, что делает фиксацию ноги, более прочной. Черное матовое покрытие штатива, имеет хорошую износостойкость, предотвращает появление нежелательных бликов и рефлексов.

Легкость и небольшой размер делают штатив особенно удобным для путешествий. Встроенный компас поможет сориентироваться на местности. В комплекте прилагается удобная сумка-чехол с регулируемым ремнем для плеча.

Технические характеристики:

  • максимальная высота, мм – 1585
  • минимальная высота, мм – 170
  • максимальная нагрузка, г – 3000
  • вес штатива с головой, г – 1380
  • панорамная 3D-голова – в комплекте
  • уровень – есть
  • быстросъемная площадка – есть

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