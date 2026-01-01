Rekam ZET-75 KIT профессиональный фотоштатив в комплекте

Штатив укомплектован 3D-головой нового поколения. Шарнирный механизм вращения позволяет плавно вращать голову, обеспечивая равномерное и легкое перемещение фотокамеры.
Модель оснащена двумя жидкостными уровнями. Использование горизонтального и вертикального уровней позволяют максимально ровно установить трипод на поверхности. Установка и снятие камеры осуществляется без труда с помощью быстросъемной площадки.
В штативе имеется разборная центральная колонна, за счет которой становится возможной съемка с минимальной высоты в 17 см. При установке фотокамеры вниз головой можно проводить макросъемку.
Многогранный профиль ноги может выдерживать повышенную нагрузку. Крепление ног с помощью шпилек позволяет регулировать плотность зазора и устанавливать необходимую жесткость при фиксации.
Наклон ног регулируется независимо, поэтому у фотографа есть возможность снимать в нестандартных условиях и устанавливать штатив на поверхности со сложным ландшафтом. Фиксатор угла наклона ножек изготовлен из особо прочного сплава металла, имеет П-образную форму, что делает фиксацию ноги, более прочной. Черное матовое покрытие штатива, имеет хорошую износостойкость, предотвращает появление нежелательных бликов и рефлексов.
Легкость и небольшой размер делают штатив особенно удобным для путешествий. Встроенный компас поможет сориентироваться на местности. В комплекте прилагается удобная сумка-чехол с регулируемым ремнем для плеча.
Технические характеристики:
- максимальная высота, мм – 1585
- минимальная высота, мм – 170
- максимальная нагрузка, г – 3000
- вес штатива с головой, г – 1380
- панорамная 3D-голова – в комплекте
- уровень – есть
- быстросъемная площадка – есть