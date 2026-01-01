Rekam MOBIPOD E-150 штатив

Описание

Высококачественный удобный и надёжный съёмный держатель смартфонов позволяет закрепить на штативе телефон с диагональю экрана до 6.5 дюймов. Два отверстия в держателе со стандартной резьбой ¼ дюйма дают возможность использовать смартфон во множестве положений, включая панорамный, портретный и макро режимы.

Поперечные растяжки между опорами и центральной штангой позволяют установить штатив в ровное положение, не обладая специальными навыками. Опоры с шарнирной конструкцией и резиновыми насадками способствуют лучшему выравниванию и предотвращают скольжение. Правильно установить горизонт помогает жидкостный уровень, расположенный на верхней площадке штативной «головы».

Конструкция штатива обладает повышенной прочностью. Центральная колонна оснащена усиленными обжимными фиксаторами. Крюк для подвеса груза помогает повысить устойчивость штатива, а также повесить свою сумку или рюкзак во время съёмки. Секции ног фиксируются при помощи удобных зажимов типа «клипса».

Механизм «головы» обеспечивает плавный ход, высокую степень свободы и возможность поворачивать камеру в вертикальное положение. Управление и фиксация «головы» осуществляется при помощи ручки. Съёмная площадка для крепления камеры позволяет оперативно установить и снять камеру.

Реечный микролифт с фиксатором и ручкой позволяет осуществлять плавную и точную регулировку высоты штатива.

Матовое, ударопрочное покрытие чёрного цвета уменьшает возможность появления бликов и увеличивает износостойкость штатива.

В комплект входит прочная, удобная сумка-чехол из износостойкого материала с регулируемым ремнем через плечо.

Характеристики: