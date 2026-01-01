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Rekam LightPod RT-L34G штатив фото/видео; RT-L34G LightPod

Rekam LightPod RT-L34G штатив фото/видео; RT-L34G LightPod

Rekam
Артикул: DAN-0571

Rekam LightPod RT-L34G – любительский штатив, подходит фото- и видеосъемки. Изготовлен из легких и высококачественных компонентов. Максимальная нагрузка составляет до 3 кг. Рабочая высота – 410–1290 мм, в сложенном виде – 410 мм. Модель имеет 3 секции, опоры оснащены резиновыми наконечниками, что значительно упрощает работу. Также в комплекте предоставляется 3D-головка, которая поможет вам реализовать любую творческую задумку. Вес трипода – 680 г.

Описание

Rekam LightPod RT-L34G штатив фото/видео; RT-L34G LightPod

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