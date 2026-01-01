Rekam LightPod RT-L34G штатив фото/видео; RT-L34G LightPod

Grifon SB-30120 – софтбокс стрип размером 30х120 см.
Вес - 1,3 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Rekam LightPod RT-L34G – любительский штатив, подходит фото- и видеосъемки. Изготовлен из легких и высококачественных компонентов. Максимальная нагрузка составляет до 3 кг. Рабочая высота – 410–1290 мм, в сложенном виде – 410 мм. Модель имеет 3 секции, опоры оснащены резиновыми наконечниками, что значительно упрощает работу. Также в комплекте предоставляется 3D-головка, которая поможет вам реализовать любую творческую задумку. Вес трипода – 680 г.
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Grifon SB-30120 – софтбокс стрип размером 30х120 см.
Вес - 1,3 кг.
Микрофон Audio-Technica ATR3350xiS.
Петличный всенаправленный микрофон репортерского уровня разработанный для четкой и точной записи голоса. Микрофон поставляется в комплекте с клипсой для крепления на одежду, батарейкой LR44, поролоновой ветрозащитой и адаптером для подключения к смартфону, планшету или компьютеру с 3,5 мм входом для гарнитуры. Длина кабеля 6 метров.
Fotokvant SB-30120BW – софтбокс размером 30х120 см с адаптером Bowens. Легкий прямоугольный стрипбокс для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.