Rekam LightPod RT-L34G штатив фото/видео; RT-L34G LightPod

Арт. DAN-5909

Микрофон Audio-Technica ATR3350xiS.

Петличный всенаправленный микрофон репортерского уровня разработанный для четкой и точной записи голоса. Микрофон поставляется в комплекте с клипсой для крепления на одежду, батарейкой LR44, поролоновой ветрозащитой и адаптером для подключения к смартфону, планшету или компьютеру с 3,5 мм входом для гарнитуры. Длина кабеля 6 метров.