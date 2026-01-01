Rekam DigiPod RT-D5G штатив фото/видео

Артикул: DAN-0573

Rekam DigiPod RT-D5G – штатив, подходит для фото- и видеосъемки. Изготовлен из легких и высококачественных компонентов, благодаря многогранному сечению ног трипод достаточно прочен для использования в путешествиях или на выездных съемках. Максимальная нагрузка составляет до 3 кг. Рабочая высота – 600–1560 мм, в сложенном виде – 600 мм. Модель имеет 3 секции, опоры оснащены резиновыми наконечниками, что значительно упрощает работу. Также в комплекте предоставляется 3D-головка, которая поможет реализовать любую творческую задумку. Вес трипода – 1280 г.