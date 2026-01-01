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Rekam DigiPod RT-D5G штатив фото/видео

Rekam DigiPod RT-D5G штатив фото/видео

Rekam
Артикул: DAN-0573

Rekam DigiPod RT-D5G – штатив, подходит для фото- и видеосъемки. Изготовлен из легких и высококачественных компонентов, благодаря многогранному сечению ног трипод достаточно прочен для использования в путешествиях или на выездных съемках. Максимальная нагрузка составляет до 3 кг. Рабочая высота – 600–1560 мм, в сложенном виде – 600 мм. Модель имеет 3 секции, опоры оснащены резиновыми наконечниками, что значительно упрощает работу. Также в комплекте предоставляется 3D-головка, которая поможет реализовать любую творческую задумку. Вес трипода – 1280 г.

Описание

Rekam DigiPod RT-D5G штатив фото/видео

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Штатив gorillapod Fotokvant TM-07, высота - 16 см.

Настольный штатив с гибкими шаровыми ножками. Модель рассчитана для применения со смартфонами, экшн-камерами, легкими фото- и видеокамерами. Максимальная рабочая высота - 16 см, минимальная - 7 см. Вес - 150 грамм.

410 ₽
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