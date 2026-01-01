Grifon WT-3717 штатив 165 см с видеоголовой

Описание

Штатив 165 см Grifon WT-3717 с видеоголовой

Grifon WT-3717 — это универсальный штатив, который подходит как для фото-, так и для видеосъемки. Он оснащен видеоголовой с длинной рукояткой для плавного панорамирования и наклона камеры, что особенно важно при работе с видео.

Основные характеристики

Максимальная высота: 165 см.

165 см. Минимальная высота: 65 см

Тип головы: видеоголова с рукояткой.

видеоголова с рукояткой. Зажимы: Клипсовые (быстрозажимные).

Клипсовые (быстрозажимные). Крюк для груза: На нижнем конце центральной колонны для повышения устойчивости.

На нижнем конце центральной колонны для повышения устойчивости. Материал изготовления: алюминий.

алюминий. Длина в сложенном состоянии: 61 см.

61 см. Максимальная нагрузка: 3,0 кг.

3,0 кг. Вес : 1840 г.

: 1840 г. Габариты упаковки 125 х 125 х 705 мм.

125 х 125 х 705 мм. Цвет: темный графит

темный графит Материал чехла: нейлон.

нейлон. Длина управляющей ручки: 250 мм.

Особенности конструкции

Штатив оснащен тремя телескопическими секциями с клипсовыми зажимами, что позволяет быстро изменять высоту и надежно фиксировать ножки. Видеоголова с рукояткой обеспечивает плавное и точное управление камерой, что критично для качественной видеосъемки.

Для чего подходит

Эта модель отлично подойдет для домашней видеосъемки, съемки репортажей, интервью, семейных событий и других динамичных сцен, где требуется быстрая смена ракурса и плавные движения.