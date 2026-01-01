Grifon WT-3717 штатив 165 см с видеоголовой

Штатив 165 см Grifon WT-3717 с видеоголовой
Grifon WT-3717 — это универсальный штатив, который подходит как для фото-, так и для видеосъемки. Он оснащен видеоголовой с длинной рукояткой для плавного панорамирования и наклона камеры, что особенно важно при работе с видео.
Основные характеристики
- Максимальная высота: 165 см.
- Минимальная высота: 65 см
- Тип головы: видеоголова с рукояткой.
- Зажимы: Клипсовые (быстрозажимные).
- Крюк для груза: На нижнем конце центральной колонны для повышения устойчивости.
- Материал изготовления: алюминий.
- Длина в сложенном состоянии: 61 см.
- Максимальная нагрузка: 3,0 кг.
- Вес: 1840 г.
- Габариты упаковки 125 х 125 х 705 мм.
- Цвет: темный графит
- Материал чехла: нейлон.
- Длина управляющей ручки: 250 мм.
Особенности конструкции
Штатив оснащен тремя телескопическими секциями с клипсовыми зажимами, что позволяет быстро изменять высоту и надежно фиксировать ножки. Видеоголова с рукояткой обеспечивает плавное и точное управление камерой, что критично для качественной видеосъемки.
Для чего подходит
Эта модель отлично подойдет для домашней видеосъемки, съемки репортажей, интервью, семейных событий и других динамичных сцен, где требуется быстрая смена ракурса и плавные движения.