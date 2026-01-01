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Grifon WT-3717 штатив 165 см с видеоголовой

Grifon WT-3717 штатив 165 см с видеоголовой

Grifon
Артикул: FTR-1429

Grifon WT-3717 штатив 165 см с видеоголовой и нагрузкой до 3 кг. Компактная модель с видеоголовой и удобной рукояткой для плавного панорамирования. Быстро раскладывается, надёжно фиксируется, есть крюк для груза.

Описание

Штатив 165 см Grifon WT-3717 с видеоголовой

Grifon WT-3717 — это универсальный штатив, который подходит как для фото-, так и для видеосъемки. Он оснащен видеоголовой с длинной рукояткой для плавного панорамирования и наклона камеры, что особенно важно при работе с видео.

Основные характеристики

  • Максимальная высота: 165 см.
  • Минимальная высота: 65 см
  • Тип головы: видеоголова с рукояткой.
  • Зажимы: Клипсовые (быстрозажимные).
  • Крюк для груза: На нижнем конце центральной колонны для повышения устойчивости.
  • Материал изготовления: алюминий.
  • Длина в сложенном состоянии: 61 см.
  • Максимальная нагрузка: 3,0 кг.
  • Вес: 1840 г.
  • Габариты упаковки 125 х 125 х 705 мм.
  • Цвет: темный графит
  • Материал чехла: нейлон.
  • Длина управляющей ручки: 250 мм.

Особенности конструкции

Штатив оснащен тремя телескопическими секциями с клипсовыми зажимами, что позволяет быстро изменять высоту и надежно фиксировать ножки. Видеоголова с рукояткой обеспечивает плавное и точное управление камерой, что критично для качественной видеосъемки.

Для чего подходит

Эта модель отлично подойдет для домашней видеосъемки, съемки репортажей, интервью, семейных событий и других динамичных сцен, где требуется быстрая смена ракурса и плавные движения.

Комплектация

  • Штатив Grifon WT-3717 — 1 шт.

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