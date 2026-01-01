Grifon WT-3716 штатив 159 см с видеоголовой

Штатив Grifon WT-3716 для фото- и видеокамер
Grifon WT-3716 — это надежный штатив, предназначенный для установки фото- и видеокамер весом до 3 кг. Он станет отличным выбором как для студийной работы, так и для выездных съемок благодаря сочетанию функциональности, легкости и компактности.
Основные характеристики
- Максимальная высота: 1590 мм.
- Минимальная высота: 620 мм.
- Длина в сложенном виде: 655 мм.
- Максимальная нагрузка: 3 кг.
- Вес штатива: 1,61 кг.
- Материал: Металлический сплав.
- Тип головы: 3D-головка (несменная) с длиной управляющей ручки 250 мм для плавного движения.
- Зажимы: Клипсовые (быстродействующие).
- Крюк для груза: На нижнем конце центральной колонны для повышения устойчивости.
- Цвет: Черный
Особенности конструкции
Штатив оснащен тремя телескопическими секциями с клипсовыми зажимами, что позволяет быстро изменять высоту и надежно фиксировать ножки. 3D-головка с длинной рукояткой обеспечивает плавное и точное управление камерой, что особенно важно при видеосъемке. Наличие крюка для подвешивания дополнительного груза (например, сумки с оборудованием) значительно повышает устойчивость всей конструкции, что актуально при съемке на ветру или неровной поверхности.
Для чего подходит
Этот универсальный трипод подойдет как для фотографов-любителей, так и для видеографов, работающих с легким и средним оборудованием. Он позволяет вести съемку в широком диапазоне высот — от низкого уровня до ростовых портретов. Благодаря компактности в сложенном виде и наличию чехла, штатив удобно брать с собой в поездки и на выездные съемки. Для использования со смартфоном, необходимо крепление для телефона