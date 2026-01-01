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Grifon WT-3716 штатив 159 см с видеоголовой

Grifon WT-3716 штатив 159 см с видеоголовой

Grifon
Артикул: FTR-1430

Grifon WT-3716 — это надежный и легкий штатив высотой до 159 см для фото- и видеокамер весом до 3 кг Благодаря телескопическим ножкам и клипсовым зажимам он быстро раскладывается и складывается, а удобная 3D-головка с управляющей ручкой обеспечивает плавную съемку. Компактный размер в сложенном виде (65,5 см) и вес 1,6 кг делают его отличным спутником для выездных съемок.

Описание

Штатив Grifon WT-3716 для фото- и видеокамер

Grifon WT-3716 — это надежный штатив, предназначенный для установки фото- и видеокамер весом до 3 кг. Он станет отличным выбором как для студийной работы, так и для выездных съемок благодаря сочетанию функциональности, легкости и компактности.

Основные характеристики

  • Максимальная высота: 1590 мм.
  • Минимальная высота: 620 мм.
  • Длина в сложенном виде: 655 мм.
  • Максимальная нагрузка: 3 кг.
  • Вес штатива: 1,61 кг.
  • Материал: Металлический сплав.
  • Тип головы: 3D-головка (несменная) с длиной управляющей ручки 250 мм для плавного движения.
  • Зажимы: Клипсовые (быстродействующие).
  • Крюк для груза: На нижнем конце центральной колонны для повышения устойчивости.
  • Цвет: Черный

Особенности конструкции

Штатив оснащен тремя телескопическими секциями с клипсовыми зажимами, что позволяет быстро изменять высоту и надежно фиксировать ножки. 3D-головка с длинной рукояткой обеспечивает плавное и точное управление камерой, что особенно важно при видеосъемке. Наличие крюка для подвешивания дополнительного груза (например, сумки с оборудованием) значительно повышает устойчивость всей конструкции, что актуально при съемке на ветру или неровной поверхности.

Для чего подходит

Этот универсальный трипод подойдет как для фотографов-любителей, так и для видеографов, работающих с легким и средним оборудованием. Он позволяет вести съемку в широком диапазоне высот — от низкого уровня до ростовых портретов. Благодаря компактности в сложенном виде и наличию чехла, штатив удобно брать с собой в поездки и на выездные съемки. Для использования со смартфоном, необходимо крепление для телефона

Комплектация

  • Штатив Grifon WT-3716 — 1 шт.
  • Чехол для переноски из нейлона — 1 шт.

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