Grifon ARS-6150 штатив профессиональный

Описание

Штатив укомплектован съемной видеоголовой.

Тренога штатива имеет трехсекционные телескопические ноги, которые обеспечивают устойчивость и прочность. Зажимы надежно и быстро фиксируют секции.

Для усиления штатива используется средняя растяжка, которая не позволяет ногам разъезжаться и обеспечивает быстрое затухание колебаний. Такое размещение растяжки обеспечивает возможность использовать штатив на неровных поверхностях (камнях, ступенях лестницы и т.д.).

На концах штативных ног размещены резиновые наконечники.

Характеристики: