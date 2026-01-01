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Grifon ARS-6150 штатив профессиональный

Grifon ARS-6150 штатив профессиональный

Grifon
Артикул: NVF-9796

Grifon ARS-6150 - профессиональный штатив для фото- и видеокамер.

Предназначен для установки аппаратуры весом до 5 кг. Максимальная высота 140 см.

Описание

Штатив укомплектован съемной видеоголовой.

Тренога штатива имеет трехсекционные телескопические ноги, которые обеспечивают устойчивость и прочность. Зажимы надежно и быстро фиксируют секции. 

Для усиления штатива используется средняя растяжка, которая не позволяет ногам разъезжаться и обеспечивает быстрое затухание колебаний. Такое размещение растяжки обеспечивает возможность использовать штатив на неровных поверхностях (камнях, ступенях лестницы и т.д.).

На концах штативных ног размещены резиновые наконечники. 

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг - до 5
  • максимальная высота, мм - 1400
  • минимальная высота, мм - 560
  • длина в сложенном виде, мм - 600
  • количество секций ног - 3
  • тип фиксации ног - клипсовые зажимы
  • тип усиления штатива - средняя растяжка
  • тип головы - видео
  • быстросъемная площадка - есть
  • вес, кг - 2,33

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