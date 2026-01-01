Grifon ARS-6150 штатив профессиональный

Штатив укомплектован съемной видеоголовой.
Тренога штатива имеет трехсекционные телескопические ноги, которые обеспечивают устойчивость и прочность. Зажимы надежно и быстро фиксируют секции.
Для усиления штатива используется средняя растяжка, которая не позволяет ногам разъезжаться и обеспечивает быстрое затухание колебаний. Такое размещение растяжки обеспечивает возможность использовать штатив на неровных поверхностях (камнях, ступенях лестницы и т.д.).
На концах штативных ног размещены резиновые наконечники.
Характеристики:
- максимальная нагрузка, кг - до 5
- максимальная высота, мм - 1400
- минимальная высота, мм - 560
- длина в сложенном виде, мм - 600
- количество секций ног - 3
- тип фиксации ног - клипсовые зажимы
- тип усиления штатива - средняя растяжка
- тип головы - видео
- быстросъемная площадка - есть
- вес, кг - 2,33