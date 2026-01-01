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GreenBean VideoMaster 315 видеоштатив
GreenBean VideoMaster 315 видеоштатив
GreenBean VideoMaster 315 видеоштатив
GreenBean VideoMaster 315 видеоштатив
GreenBean VideoMaster 315 видеоштатив
GreenBean VideoMaster 315 видеоштатив
GreenBean VideoMaster 315 видеоштатив
GreenBean VideoMaster 315 видеоштатив
GreenBean VideoMaster 315 видеоштатив
GreenBean VideoMaster 315 видеоштатив
GreenBean VideoMaster 315 видеоштатив
GreenBean VideoMaster 315 видеоштатив
GreenBean VideoMaster 315 видеоштатив
GreenBean VideoMaster 315 видеоштатив
GreenBean VideoMaster 315 видеоштатив

GreenBean VideoMaster 315 видеоштатив

GreenBean
Артикул: DAN-1257

GreenBean VideoMaster 315 - алюминиевый видеоштатив.

Штатив рассчитан на аппаратуру массой до 15 кг, максимальная высота составляет 1780 мм. Диаметр сферы видеоголовы - 100 мм.

В штативе предусмотрена 10-ступенчатая регулировка контрбаланса от 1 до 15 кг и 7-ступенчатая регулировка демпфирования по оси наклона и панорамирования.

Описание

Алюминиевая тренога с 2-х коленным выдвижением, раскладной средней растяжкой и 100 мм шаровой опорой обеспечивает высокую стабильность и предлагает расширенный диапазон высоты установки камеры от 830 мм до 1780 мм. Все узлы ног и растяжки выполнены из металла, это обеспечивает надежность и долговечность эксплуатации.

Для усиления штатива используется средняя растяжка, которая не позволяет ногам разъезжаться и обеспечивает быстрое затухание колебаний. 


Скользящая быстросъемная площадка размером 65х150 мм с 60 мм скользящим диапазоном обеспечивает быструю балансировку камеры. На площадке находятся два паза для винтов 1/4" и 3/8" (винты в комплекте). Головка оборудована механизмом быстрой блокировки площадки, после установки площадки исключается ее случайное выскальзывание из головки, после балансировки камеры положение площадки окончательно фиксируется боковым винтом.

Система динамического уравновешивания компенсирует крутящий момент, когда камера наклоняется, предотвращая непреднамеренное опрокидывание камеры, и обеспечивает надежное позиционирование на любом угле наклона.

Рукоятка панорамирования может быть установлена слева или справа от головки. Рукоятка крепится к головке через зубчатое соединение, что полностью исключает люфт и прокручивание. Длина рукоятки регулируется в пределах 390-580 мм.

Для точного выставления головки по уровню горизонта, на голове предусмотрен пузырьковый уровень с подсветкой, кнопка включения подсветки расположена рядом с уровнем, отключение происходит автоматически.

На концах штативных ног размещены алюминиевые парные шипы, на которые надеваются резиновые "башмаки". Комбинированные опоры позволят выбрать необходимый тип опоры для различных условий съемки.

Штатив комплектуется прочной сумкой для транспортировки и хранения. 

Характеристики:

  • максимальная нагрузка до, кг - 15
  • максимальная высота (с головой), мм - 1780
  • минимальная высота (с головой), мм - 830
  • длина в сложенном виде (с головой), мм - 915
  • количество секций ног - 3
  • тип фиксации ног - винтовые зажимы
  • тип усиления штатива - средняя растяжка
  • механизм демпфирования - регулируемый, 7 ступеней+полное отключение
  • механизм контрбаланса - регулируемый, 10 ступеней
  • тип головы - жидкостная 2D видеоголовка, съемная
  • угол наклона головы, град. - -68/+83
  • установочные винты для камеры - 1/4", 3/8"
  • длина рукоятки, мм - 390- 580
  • быстросъемная площадка - есть
  • размер площадки, мм - 65×150
  • диапазон перемещения площадки, мм - 60
  • пузырьковый уровень - на основании головы
  • материал штатива - алюминиевый сплав
  • вес штатива, кг - 7,3
  • размер в чехле, мм - 220×220×940
  • вес штатива в чехле, кг - 8,1

Комплектация

  • Штатив  VideoMaster 315.
  • Рукоятка съемная.
  • Резиновые опоры съемные - 3 шт.
  • Чехол для переноски.
  • Руководство по эксплуатации.

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