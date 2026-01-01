GreenBean VideoMaster 315 видеоштатив

Описание

Алюминиевая тренога с 2-х коленным выдвижением, раскладной средней растяжкой и 100 мм шаровой опорой обеспечивает высокую стабильность и предлагает расширенный диапазон высоты установки камеры от 830 мм до 1780 мм. Все узлы ног и растяжки выполнены из металла, это обеспечивает надежность и долговечность эксплуатации.

Для усиления штатива используется средняя растяжка, которая не позволяет ногам разъезжаться и обеспечивает быстрое затухание колебаний.





Скользящая быстросъемная площадка размером 65х150 мм с 60 мм скользящим диапазоном обеспечивает быструю балансировку камеры. На площадке находятся два паза для винтов 1/4" и 3/8" (винты в комплекте). Головка оборудована механизмом быстрой блокировки площадки, после установки площадки исключается ее случайное выскальзывание из головки, после балансировки камеры положение площадки окончательно фиксируется боковым винтом.

Система динамического уравновешивания компенсирует крутящий момент, когда камера наклоняется, предотвращая непреднамеренное опрокидывание камеры, и обеспечивает надежное позиционирование на любом угле наклона.

Рукоятка панорамирования может быть установлена слева или справа от головки. Рукоятка крепится к головке через зубчатое соединение, что полностью исключает люфт и прокручивание. Длина рукоятки регулируется в пределах 390-580 мм.

Для точного выставления головки по уровню горизонта, на голове предусмотрен пузырьковый уровень с подсветкой, кнопка включения подсветки расположена рядом с уровнем, отключение происходит автоматически.

На концах штативных ног размещены алюминиевые парные шипы, на которые надеваются резиновые "башмаки". Комбинированные опоры позволят выбрать необходимый тип опоры для различных условий съемки.

Штатив комплектуется прочной сумкой для транспортировки и хранения.

Характеристики: