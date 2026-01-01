Gitzo GT5542LS Systematic штатив для фотокамеры

Артикул: NVF-6308

Gitzo GT5542LS Systematic – мощный карбоновый штатив 5 серии без центральной колонны. Если вы профессиональный фотограф и используете длиннофокусные объективы и тяжелые камеры это ваш выбор. Допустимая нагрузка, кг – 40, вес, кг – 2,8, размер, см – 10-153, в сложенном виде, см – 61.