Gitzo GT5542LS Systematic штатив для фотокамеры

Характеристики:
- материал – карбон
- количество секций – 4
- максимальная высота, см – 153
- минимальная высота, см – 10
- длина в сложенном состоянии, см – 61
- безопасная нагрузка, кг – 40
Москва
Малая Семеновская 3с6
Gitzo GT5542LS Systematic – мощный карбоновый штатив 5 серии без центральной колонны. Если вы профессиональный фотограф и используете длиннофокусные объективы и тяжелые камеры это ваш выбор. Допустимая нагрузка, кг – 40, вес, кг – 2,8, размер, см – 10-153, в сложенном виде, см – 61.
Характеристики:
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