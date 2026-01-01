Gitzo GT5532LS Systematic штатив для фотокамеры

Характеристики:
- максимальная высота, см – 150
- минимальная высота, см – 11
- длина в сложенном виде, см – 69
- вес, кг – 2,95
- материал – карбон
- максимальная нагрузка, кг – 40
Москва
Малая Семеновская 3с6
Gitzo GT5532LS Systematic – мощный, профессиональный карбоновый штатив Systematic, пятой серии без центральной колонны. Подойдет профессиональному фотографу, который использует длиннофокусные объективы и тяжелые камеры. Модульная система предполагает большой выбор аксессуаров для различных задач. Максимальная нагрузка 40 кг, вес 2,95 кг, размер 11-150 см, в сложенном виде 69 см.
Характеристики:
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