Gitzo GT4542LS Systematic штатив для фотокамеры

Технические характеристики:
- максимальная высота, см – 156,5
- минимальная высота, см – 9,7
- рабочая высота, см – 156,5
- длина в сложенном виде, см – 62,3
- вес, г – 3,16
- материал – карбон 6х
- механизм зажима – цанговый
- максимальная нагрузка, кг – 25
Москва
Малая Семеновская 3с6
Gitzo GT4542LS Systematic – карбоновый четырехсекционный штатив. Рекомендуется для профессиональных зеркальных камер с объективами до 400 мм (максимально 600 мм). Плоский центральный диск можно легко заменить на центральную колонну, выравнивающее основание и другие компоненты. Максимальная высота – 156,5 см. Максимальная нагрузка – 25 кг.
Технические характеристики:
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