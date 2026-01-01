Gitzo GT4542LS Systematic штатив для фотокамеры

Артикул: OLE-1018

Gitzo GT4542LS Systematic – карбоновый четырехсекционный штатив. Рекомендуется для профессиональных зеркальных камер с объективами до 400 мм (максимально 600 мм). Плоский центральный диск можно легко заменить на центральную колонну, выравнивающее основание и другие компоненты. Максимальная высота – 156,5 см. Максимальная нагрузка – 25 кг.