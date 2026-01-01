Gitzo GT2543L Mountaineer штатив для фотокамеры

Оптимизирован состав углеродного волокна для достижения максимальной жесткости и стабильности штатива. Система фиксации G-Lock Ultra создает новый уровень эргономики и защиты от попадания пыли в секции штатива. Реализована возможность быстрого удаления центральной колонный для съемки с нижней точки, при этом диск для установки штативной головки остается на месте.
Характеристики:
- количество секций – 4
- материал – карбон
- максимальная высота, см – 179
- длина в сложенном состоянии, см – 61
- безопасная нагрузка, кг – 18
- вес, г – 1740