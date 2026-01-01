Gitzo GT2531EX Explorer штатив для фотокамеры

Артикул: NVF-6283

Gitzo GT2531EX Explorer – специальная модификация штатива разработаная для съемки в любых сложных условиях. Благодаря специфике конструкции, ножки устанавливаются под любым углом, а центральную колонну можно расположить произвольно в любом положении. Штатив оборудован системой фиксации G-Lock которая увеличивает жесткость и оперативность установки.