Gitzo GT2531EX Explorer штатив для фотокамеры

Характеристики:
- материал – карбон
- количество секций – 3
- максимальная высота, см – 170
- максимальная высота без центральной колоны, см – 141
- минимальная высота, см – 3
- длина в сложенном состоянии, см – 64
- безопасная нагрузка, кг – 12
- вес, г – 1850
Москва
Малая Семеновская 3с6
Gitzo GT2531EX Explorer – специальная модификация штатива разработаная для съемки в любых сложных условиях. Благодаря специфике конструкции, ножки устанавливаются под любым углом, а центральную колонну можно расположить произвольно в любом положении. Штатив оборудован системой фиксации G-Lock которая увеличивает жесткость и оперативность установки.
Характеристики:
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Fotokvant FLH-03 – алюминиевый резьбовой адаптер-переходник с 1/4 на 3/8 дюйма для камер, штативов и моноподов. Наружная резьба – 3/8", внутренняя 1/4", высота, мм – 16.