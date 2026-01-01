Gitzo GK2545T-82QD Traveler штатив с шаровой головкой для фотокамеры

Характеристики:
- быстросъемная площадка – Arca Swiss
- максимальная высота, см – 166
- длина в сложенном виде, см – 44
- вес, кг – 1,4
- материал – карбон
- максимальная нагрузка, кг – 12
Москва
Малая Семеновская 3с6
Gitzo GK2545T-82QD Traveler – штатив с шаровой головой GH1382QD с площадкой системы Arca-Swiss. Серия Traveler разработана для путешественников. Очен компактный, легкий и, тем не мение, прочный карбоновый штатив. Максимальная высота, см – 166, в сложенном состоянии, см – 44. Вес, кг – 1,4, максимальная нагрузка, кг – 12.
Характеристики:
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Fotokvant FLH-03 – алюминиевый резьбовой адаптер-переходник с 1/4 на 3/8 дюйма для камер, штативов и моноподов. Наружная резьба – 3/8", внутренняя 1/4", высота, мм – 16.