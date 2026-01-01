Gitzo GK2545T-82QD Traveler штатив с шаровой головкой для фотокамеры

Артикул: NVF-6312

Gitzo GK2545T-82QD Traveler – штатив с шаровой головой GH1382QD с площадкой системы Arca-Swiss. Серия Traveler разработана для путешественников. Очен компактный, легкий и, тем не мение, прочный карбоновый штатив. Максимальная высота, см – 166, в сложенном состоянии, см – 44. Вес, кг – 1,4, максимальная нагрузка, кг – 12.