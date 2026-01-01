Gitzo GK2542-80QD Mountaineer штатив с шаровой головкой для фотокамеры

Технические характеристики:
- быстросъемная площадка – Arca-Swiss
- максимальная высота, см – 179
- рабочая высота, см – 151
- длина в сложенном виде, см – 69
- вес, г – 2,35
- материал – карбон
- максимальная нагрузка, кг – 14
Москва
Малая Семеновская 3с6
Gitzo GK2542-80QD Mountaineer – комплект, в который входят четырехсекционный карбоновый штатив GT2542 и шаровая головка GH2780QD. Рекомендуется для зеркальных камер с 200 мм объективами. Штатив отлично сбалансирован, диаметр верхней секции составляет 29 мм. Шаровая голова имеет гибридную систему быстросъемной площадки и подпружиненный двойной замок. Максимальная высота – 179 см, максимальная нагрузка – 14 кг.
Технические характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter