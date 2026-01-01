Gitzo GK1545T-82TQD Traveler штатив для фотоаппарата

Особенность штатива серии Traveler – ножки, которые складываются на 180 градусов, что делает эффективным использование пространства за счет размещения головки и центральной колонны между ними. Его удобно носить на плече с помощью прилагаемого плечевого ремня.
Голова GH1382TQD разработана с упором на плавность и точность перемещения и фиксирования, при этом она достаточно компактная, чтобы поместиться между сложенных ног штатива.
Технические характеристики:
- быстросъемная площадка – Arca Swiss
- максимальная высота, см – 163,5
- минимальная высота, см – 24
- рабочая высота, см – 140,5
- длина в сложенном виде, см – 42,5
- вес, г – 1,45
- материал – карбон
- механизм зажима – цанговый
- максимальная нагрузка, кг – 10
- центральная колонна – rapid