Gitzo GK1545T-82TQD Traveler штатив для фотоаппарата

Описание

Особенность штатива серии Traveler – ножки, которые складываются на 180 градусов, что делает эффективным использование пространства за счет размещения головки и центральной колонны между ними. Его удобно носить на плече с помощью прилагаемого плечевого ремня.

Голова GH1382TQD разработана с упором на плавность и точность перемещения и фиксирования, при этом она достаточно компактная, чтобы поместиться между сложенных ног штатива.

Технические характеристики: