FST ТUFС штатив с видеоголовкой карбоновый

Описание

Усовершенствованная система фиксации обеспечивает надежное крепление штатива при четверти оборота зажимной цанги. Антипылевой колпак защищает элементы штатива от попадания внутрь пыли, грязи и песка при ослаблении крепления. На концах ножек имеются встроенные шипы для работы на различных типах поверхностей.

В комплекте поставки жидкостная видеоголова с системой контрбаланса, для плавного панорамирования и наклонов. Также имеется быстросъемная площадка и удлиненная поворотная ручка для комфортного управления.

Для удобства транспортировки и хранения штатив поставляется в чехле.

Характеристики: