FST ТUFС штатив с видеоголовкой карбоновый

Усовершенствованная система фиксации обеспечивает надежное крепление штатива при четверти оборота зажимной цанги. Антипылевой колпак защищает элементы штатива от попадания внутрь пыли, грязи и песка при ослаблении крепления. На концах ножек имеются встроенные шипы для работы на различных типах поверхностей.
В комплекте поставки жидкостная видеоголова с системой контрбаланса, для плавного панорамирования и наклонов. Также имеется быстросъемная площадка и удлиненная поворотная ручка для комфортного управления.
Для удобства транспортировки и хранения штатив поставляется в чехле.
Характеристики:
- материал - карбон
- количество секций ног штатива - 4
- диаметр секций - 14-18-23-26 мм
- максимальная высота - 146 см
- длина в сложенном состоянии - 42 см
- вес - 1,86 кг
- максимальная нагрузка - 10 кг
- высота видеоголовы - 9,3 см
- угол наклона - -70 - +90 град.
- вес головы - 580 г
- максимальная нагрузка на голову - 4 кг