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FST TС-2804B2 штатив с шаровой головкой карбоновый
FST TС-2804B2 штатив с шаровой головкой карбоновый
FST TС-2804B2 штатив с шаровой головкой карбоновый

FST TС-2804B2 штатив с шаровой головкой карбоновый

FST
Артикул: MTG-0248

Универсальный карбоновый штатив с шаровой штативной головкой. Легкий и компактный. Его вес 1,2 кг, длина в сложенном состоянии 47 см. Многослойный карбон обеспечивает отличную виброустойчивость. Уникальное строение штатива позволяет использовать центральную штангу в качестве монопода, соединив вместе со съемной штативной ножкой. Максимальная нагрузка составляет 14 кг.

Описание

Усовершенствованная система фиксации обеспечивает надежное крепление штатива при четверти оборота зажимной цанги. Антипылевой чехол защищает элементы штатива от попадания внутрь пыли, грязи и песка также и при ослаблении крепления. Шаровая штативная головка позволит быстро зафиксировать фотокамеру в любом положении, значительно расширяя возможности кадрирования. Наличие фиксатора-предзажима шара обеспечивает возможность отрегулировать плавность хода шара в зависимости от веса устанавливаемой фототехники.

Характеристики:

  • материал - карбон
  • количество секций центральной штанги - 1
  • количество секций ног штатива - 4
  • макс/мин. диаметр ног штатива - 28/19 мм
  • максимальная высота - 1670 мм
  • оптимальная рабочая высота - 1420 мм
  • длина в сложенном состоянии - 470 мм
  • вес - 1,2 кг
  • максимальная нагрузка - 14 кг
  • длина монопода - 1130 мм

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