FST TС-2804B2 штатив с шаровой головкой карбоновый

Описание

Усовершенствованная система фиксации обеспечивает надежное крепление штатива при четверти оборота зажимной цанги. Антипылевой чехол защищает элементы штатива от попадания внутрь пыли, грязи и песка также и при ослаблении крепления. Шаровая штативная головка позволит быстро зафиксировать фотокамеру в любом положении, значительно расширяя возможности кадрирования. Наличие фиксатора-предзажима шара обеспечивает возможность отрегулировать плавность хода шара в зависимости от веса устанавливаемой фототехники.

Характеристики: