FST TА-2804D2A штатив с шаровой головкой алюминиевый

Усовершенствованная система фиксации обеспечивает надежное крепление штатива при четверти оборота зажимной цанги. Антипылевой чехол защищает элементы штатива от попадания внутрь пыли, грязи и песка также и при ослаблении крепления. Шаровая штативная головка позволит быстро зафиксировать фотокамеру в любом положении, значительно расширяя возможности кадрирования.
Характеристики:
- материал - алюминий
- количество секций центральной штанги - 1
- количество секций ног штатива - 4
- макс/мин. диаметр ног штатива - 28/19 мм
- максимальная высота - 1640 мм
- оптимальная рабочая высота - 1410 мм
- длина в сложенном состоянии - 450 мм
- вес - 1,4 кг
- максимальная нагрузка - 12 кг
- длина монопода - 1330 мм