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FST TА-2804D2A штатив с шаровой головкой алюминиевый
FST TА-2804D2A штатив с шаровой головкой алюминиевый
FST TА-2804D2A штатив с шаровой головкой алюминиевый
FST TА-2804D2A штатив с шаровой головкой алюминиевый

FST TА-2804D2A штатив с шаровой головкой алюминиевый

FST
Артикул: MTG-0254

Универсальный алюминиевый 4-х секционный штатив с шаровой штативной головкой. Легкий и компактный. Его вес 1,4 кг, длина в сложенном состоянии 45 см. Уникальное строение штатива позволяет использовать центральную штангу в качестве монопода, соединив вместе со съемной штативной ножкой. Максимальная нагрузка составляет 12 кг.

Описание

Усовершенствованная система фиксации обеспечивает надежное крепление штатива при четверти оборота зажимной цанги. Антипылевой чехол защищает элементы штатива от попадания внутрь пыли, грязи и песка также и при ослаблении крепления. Шаровая штативная головка позволит быстро зафиксировать фотокамеру в любом положении, значительно расширяя возможности кадрирования.

Характеристики:

  • материал - алюминий
  • количество секций центральной штанги - 1
  • количество секций ног штатива - 4
  • макс/мин. диаметр ног штатива - 28/19 мм
  • максимальная высота - 1640 мм
  • оптимальная рабочая высота - 1410 мм
  • длина в сложенном состоянии - 450 мм
  • вес - 1,4 кг
  • максимальная нагрузка - 12 кг
  • длина монопода - 1330 мм

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