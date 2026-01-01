FST TА-2804D2A штатив с шаровой головкой алюминиевый

Описание

Усовершенствованная система фиксации обеспечивает надежное крепление штатива при четверти оборота зажимной цанги. Антипылевой чехол защищает элементы штатива от попадания внутрь пыли, грязи и песка также и при ослаблении крепления. Шаровая штативная головка позволит быстро зафиксировать фотокамеру в любом положении, значительно расширяя возможности кадрирования.

Характеристики: