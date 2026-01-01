images
images
images
images
images
FST TА-2504D2A штатив с шаровой головкой алюминиевый
FST TА-2504D2A штатив с шаровой головкой алюминиевый
FST TА-2504D2A штатив с шаровой головкой алюминиевый
FST TА-2504D2A штатив с шаровой головкой алюминиевый
FST TА-2504D2A штатив с шаровой головкой алюминиевый

FST TА-2504D2A штатив с шаровой головкой алюминиевый

FST
Артикул: MTG-0246

Универсальный алюминиевый 4-х секционный штатив с шаровой штативной головкой. Легкий и компактный. Его вес 1,3 кг, длина в сложенном состоянии 46 см. Уникальное строение штатива позволяет использовать центральную штангу в качестве монопода, соединив вместе со съемной штативной ножкой. Максимальная нагрузка составляет 7 кг.

Описание

Усовершенствованная система фиксации обеспечивает надежное крепление штатива при четверти оборота зажимной цанги. Антипылевой чехол защищает элементы штатива от попадания внутрь пыли, грязи и песка также и при ослаблении крепления. Шаровая штативная головка позволит быстро зафиксировать фотокамеру в любом положении, значительно расширяя возможности кадрирования.

Характеристики:

  • материал - алюминий
  • количество секций центральной штанги - 1
  • количество секций ног штатива - 4
  • макс/мин. диаметр ног штатива - 25/16 мм
  • максимальная высота - 1655 мм
  • оптимальная рабочая высота - 1415 мм
  • длина в сложенном состоянии - 460 мм
  • вес - 1,3 кг
  • максимальная нагрузка - 7 кг
  • длина монопода - 1330 мм

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.