FST Т702C штатив карбоновый

Описание

Штатив отлично подходит для работы с большими и тяжелыми камерами и объективами. Встроенные шипы для работы на различных типах поверхностей. Усовершенствованная система фиксации обеспечивает надежное крепление ног штатива.

Чашечный элемент оборудован пузырьковым уровнем, а верхние секции ног штатива имеют "теплое" покрытие для удобства работы в холодный период.

Для удобства транспортировки и хранения штатив поставляется в чехле. Чехол может использоватся как с обычной, так и вертикальной загрузкой, позволяющий быстро доставать штатив, не открывая весь чехол полностью.

Характеристики: