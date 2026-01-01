FST Т702C штатив карбоновый

Штатив отлично подходит для работы с большими и тяжелыми камерами и объективами. Встроенные шипы для работы на различных типах поверхностей. Усовершенствованная система фиксации обеспечивает надежное крепление ног штатива.
Чашечный элемент оборудован пузырьковым уровнем, а верхние секции ног штатива имеют "теплое" покрытие для удобства работы в холодный период.
Для удобства транспортировки и хранения штатив поставляется в чехле. Чехол может использоватся как с обычной, так и вертикальной загрузкой, позволяющий быстро доставать штатив, не открывая весь чехол полностью.
Характеристики:
- материал - карбон
- количество секций ног штатива - 4
- диаметр секций ног - 24,6/29/34,2/39 мм
- максимальная высота - 200 см
- минимальная высота - 40 см
- длина в сложенном состоянии - 83 см
- вес - 4,74 кг
- максимальная нагрузка - 25 кг