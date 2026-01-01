images
images
images
images
images
images
FST Т702А штатив алюминиевый
FST Т702А штатив алюминиевый
FST Т702А штатив алюминиевый
FST Т702А штатив алюминиевый
FST Т702А штатив алюминиевый
FST Т702А штатив алюминиевый

FST Т702А штатив алюминиевый

FST
Артикул: DAN-3431

Алюминиевый штатив FST Т702А.

Мощный, профессиональный четырех секционный штатив. Имеет верхний литой чашечный элемент, основание чаши - 75 мм. Вес - 5,38 кг, длина в сложенном состоянии 83 см. Диапазон рабочих высот от 40 до 200 см. Максимальная нагрузка - 25 кг.

Описание

Штатив отлично подходит для работы с большими и тяжелыми камерами и объективами. Встроенные шипы для работы на различных типах поверхностей. Усовершенствованная система фиксации обеспечивает надежное крепление ног штатива. 

Чашечный элемент оборудован пузырьковым уровнем, а верхние секции ног штатива имеют "теплое" покрытие для удобства работы в холодный период.

Для удобства транспортировки и хранения штатив поставляется в чехле. Чехол может использоватся как с обычной, так и вертикальной загрузкой, позволяющий быстро доставать штатив, не открывая весь чехол полностью.

Характеристики:

  • материал - алюминий
  • количество секций ног штатива - 4
  • диаметр секций ног - 24,6/29/34,2/39 мм
  • максимальная высота - 200 см
  • минимальная высота - 40 см
  • длина в сложенном состоянии - 83 см
  • вес - 5,38 кг
  • максимальная нагрузка - 25 кг

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.