FST PTС-2804B2 штатив с шаровой головкой карбоновый

Артикул: MTG-0245

Универсальный карбоновый штатив с шаровой штативной головкой. Легкий и компактный. Его вес 1,65 кг, длина в сложенном состоянии 45 см. Многослойный карбон обеспечивает отличную виброустойчивость. Уникальное строение центральной штанги позволяет поворачивать её как в горизонтальное положение, так и использовать в качестве монопода, соединив вместе со съемной штативной ножкой. Максимальная нагрузка - 12 кг.