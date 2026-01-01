FST PTA-2804B2 штатив с шаровой головкой алюминиевый

Артикул: MTG-0244

Универсальный алюминиевый 4-х секционный штатив с шаровой штативной головкой. Легкий и компактный. Его вес 2, 1 кг, длина в сложенном состоянии 45 см. Уникальное строение центральной штанги позволяет поворачивать её как в горизонтальное положение, так и использовать в качестве монопода, соединив вместе со съемной штативной ножкой. Максимальная нагрузка - 12 кг.