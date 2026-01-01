FST MU-ТUС штатив с шаровой головкой карбоновый

Легкий и компактный штатив имеет уникальное строение центральной штанги которое позволяет поворачивать ее в горизонтальное положение и имеет четыре угла фиксации. На концах ножек имеются встроенные шипы для работы на различных типах поверхностей. Усовершенствованная система фиксации обеспечивает надежное крепление ног штатива.
В комплекте поставки шаровая гидравлическая голова. Она имеет два пузырьковых уровня для более точного позиционирования, быстросъемную площадку и отдельный фиксатор, отвечающий за панорамирование.
Для удобства транспортировки и хранения штатив поставляется в чехле.
Характеристики:
- материал - карбон
- количество секций центральной штанги - 1
- количество секций ног штатива - 4
- максимальная высота - 157 см
- длина в сложенном состоянии - 57 см
- вес - 2,7 кг
- максимальная нагрузка - 10 кг
- вес головы - 280 г
- максимальная нагрузка на голову - 4 кг