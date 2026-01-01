FST MU-ТUС штатив с шаровой головкой карбоновый

Описание

Легкий и компактный штатив имеет уникальное строение центральной штанги которое позволяет поворачивать ее в горизонтальное положение и имеет четыре угла фиксации. На концах ножек имеются встроенные шипы для работы на различных типах поверхностей. Усовершенствованная система фиксации обеспечивает надежное крепление ног штатива.

В комплекте поставки шаровая гидравлическая голова. Она имеет два пузырьковых уровня для более точного позиционирования, быстросъемную площадку и отдельный фиксатор, отвечающий за панорамирование.

Для удобства транспортировки и хранения штатив поставляется в чехле.

Характеристики: