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FST MU-ТUA штатив с шаровой головкой алюминиевый
FST MU-ТUA штатив с шаровой головкой алюминиевый
FST MU-ТUA штатив с шаровой головкой алюминиевый
FST MU-ТUA штатив с шаровой головкой алюминиевый
FST MU-ТUA штатив с шаровой головкой алюминиевый

FST MU-ТUA штатив с шаровой головкой алюминиевый

FST
Артикул: DAN-3428

Алюминиевый штатив FST MU-ТUA с шаровой головкой.

Четырех секционный штатив с шаровой штативной головой. Имеет вес 3,1 кг, длина в сложенном состоянии 57 см. Максимальная рабочая высота - 157 см. Максимальная нагрузка - 10 кг.

Описание

Легкий и компактный штатив имеет уникальное строение центральной штанги которое позволяет поворачивать ее в горизонтальное положение и имеет четыре угла фиксации. На концах ножек имеются встроенные шипы для работы на различных типах поверхностей. Усовершенствованная система фиксации обеспечивает надежное крепление ног штатива.

В комплекте поставки шаровая гидравлическая голова. Она имеет два пузырьковых уровня для более точного позиционирования, быстросъемную площадку и отдельный фиксатор, отвечающий за панорамирование.

Для удобства транспортировки и хранения штатив поставляется в чехле.

Характеристики:

  • материал - алюминий
  • количество секций центральной штанги - 1
  • количество секций ног штатива - 4
  • максимальная высота - 157 см
  • длина в сложенном состоянии - 57 см
  • вес - 3,1 кг
  • максимальная нагрузка - 10 кг
  • вес головы - 280 г
  • максимальная нагрузка на голову - 4 кг

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