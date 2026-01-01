Falcon Eyes MultiPOD 1600HM штатив

Описание

Универсальный четырехсекционный алюминиевый штатив с 2D головой и механизмами жидкостного демпфирования и контрбаланса. Штатив предназначен для использования с фото- и видеокамерами весом до 4 кг.

Максимальная рабочая высота составляет 1 м 60 см.

Съемная видеоголова имеет независимые фиксаторы панорамирования и наклона, оборудована механизмом контрбаланса и жидкостного демпфирования, благодаря чему все движения происходят плавно и без рывков.

На быстросъемной площадке имеется винт 1/4" для установки камеры и противоскользящие резиновые вставки. Камера управляется удлиненной рукояткой, крепящейся к голове через зубчатый механизм, препятствующий прокручиванию.

Специальный механизм, расположенный в основании штатива, позволяет наклонять центральную колонну на угол до 180 градусов и поворачивать ее относительно оси основания штатива. Такое положение установленной на площадку камеры удобно для макросъемки или предметной съемки.

На основании штатива имеется разъем 3/8" (в комплекте переходник 1/4") для установки дополнительного оборудования (LED осветителя, вспышки или монитора).

Благодаря четырехсекционной конструкции ног, длина штатива в сложенном виде составляет всего 65 см., а новые эргономичные клипсовые зажимы с регулируемым усилием надежно и быстро фиксируют секции.

Нижние секции ног оканчиваются стальными резьбовыми наконечниками, на которые накручены резиновые шайбы-опоры. Для установки штатива на гладких и твердых покрытиях шайбы выкручиваются в крайнее нижнее положение и скрывают шипы.

Характеристики: