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Falcon Eyes MultiPOD 1600HM штатив
Falcon Eyes MultiPOD 1600HM штатив
Falcon Eyes MultiPOD 1600HM штатив
Falcon Eyes MultiPOD 1600HM штатив
Falcon Eyes MultiPOD 1600HM штатив
Falcon Eyes MultiPOD 1600HM штатив
Falcon Eyes MultiPOD 1600HM штатив
Falcon Eyes MultiPOD 1600HM штатив
Falcon Eyes MultiPOD 1600HM штатив
Falcon Eyes MultiPOD 1600HM штатив
Falcon Eyes MultiPOD 1600HM штатив

Falcon Eyes MultiPOD 1600HM штатив

Falcon Eyes
Артикул: NVF-9970

Falcon Eyes MultiPOD 1600HM - четырехсекционный штатив с жидкостным демпфированием и контрбалансом.

Алюминиевый штатив расчитанный на максимальную нагрузку до 4 кг, со съемной 2D головой.

Высота - 1600 мм, в сложенном виде - 650 мм.

Описание

Универсальный четырехсекционный алюминиевый штатив с 2D головой и механизмами жидкостного демпфирования и контрбаланса. Штатив предназначен для использования с фото- и видеокамерами весом до 4 кг.

Максимальная рабочая высота составляет 1 м 60 см.

Съемная видеоголова имеет независимые фиксаторы панорамирования и наклона, оборудована механизмом контрбаланса и жидкостного демпфирования, благодаря чему все движения происходят плавно и без рывков.

На быстросъемной площадке имеется винт 1/4" для установки камеры и противоскользящие резиновые вставки. Камера управляется удлиненной рукояткой, крепящейся к голове через зубчатый механизм, препятствующий прокручиванию.

Специальный механизм, расположенный в основании штатива, позволяет наклонять центральную колонну на угол до 180 градусов и поворачивать ее относительно оси основания штатива. Такое положение установленной на площадку камеры удобно для макросъемки или предметной съемки.

На основании штатива имеется разъем 3/8" (в комплекте переходник 1/4") для установки дополнительного оборудования (LED осветителя, вспышки или монитора).

Благодаря четырехсекционной конструкции ног, длина штатива в сложенном виде составляет всего 65 см., а новые эргономичные клипсовые зажимы с регулируемым усилием надежно и быстро фиксируют секции.

Нижние секции ног оканчиваются стальными резьбовыми наконечниками, на которые накручены резиновые шайбы-опоры. Для установки штатива на гладких и твердых покрытиях шайбы выкручиваются в крайнее нижнее положение и скрывают шипы.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг - 4
  • количество секций - 4
  • диаметр секций, мм - 26/22/19/16
  • максимальная высота штатива, мм - 1600
  • минимальная высота штатива, мм - 650
  • длина в сложенном виде, - 240
  • штативная голова - 2D, жидкостная с контрбалансом, съемная (3/8")
  • быстросъемная площадка - да
  • тип зажимов секция - клипсовые
  • материал зажимов-фиксаторов штатива - abs-пластик
  • материал секций - алюминиевый сплав
  • размер базы под голову, мм - 50
  • резьбовое крепление головы - 3/8"
  • пузырьковый уровень - есть, на голове
  • механизм контрбаланса - есть
  • резьбовое крепление для камеры - 1/4", 3/8"
  • вес головы, г - 560
  • вес штатива, г - 3200

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