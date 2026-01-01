Falcon Eyes MultiPOD 1600HM штатив

Универсальный четырехсекционный алюминиевый штатив с 2D головой и механизмами жидкостного демпфирования и контрбаланса. Штатив предназначен для использования с фото- и видеокамерами весом до 4 кг.
Максимальная рабочая высота составляет 1 м 60 см.
Съемная видеоголова имеет независимые фиксаторы панорамирования и наклона, оборудована механизмом контрбаланса и жидкостного демпфирования, благодаря чему все движения происходят плавно и без рывков.
На быстросъемной площадке имеется винт 1/4" для установки камеры и противоскользящие резиновые вставки. Камера управляется удлиненной рукояткой, крепящейся к голове через зубчатый механизм, препятствующий прокручиванию.
Специальный механизм, расположенный в основании штатива, позволяет наклонять центральную колонну на угол до 180 градусов и поворачивать ее относительно оси основания штатива. Такое положение установленной на площадку камеры удобно для макросъемки или предметной съемки.
На основании штатива имеется разъем 3/8" (в комплекте переходник 1/4") для установки дополнительного оборудования (LED осветителя, вспышки или монитора).
Благодаря четырехсекционной конструкции ног, длина штатива в сложенном виде составляет всего 65 см., а новые эргономичные клипсовые зажимы с регулируемым усилием надежно и быстро фиксируют секции.
Нижние секции ног оканчиваются стальными резьбовыми наконечниками, на которые накручены резиновые шайбы-опоры. Для установки штатива на гладких и твердых покрытиях шайбы выкручиваются в крайнее нижнее положение и скрывают шипы.
Характеристики:
- максимальная нагрузка, кг - 4
- количество секций - 4
- диаметр секций, мм - 26/22/19/16
- максимальная высота штатива, мм - 1600
- минимальная высота штатива, мм - 650
- длина в сложенном виде, - 240
- штативная голова - 2D, жидкостная с контрбалансом, съемная (3/8")
- быстросъемная площадка - да
- тип зажимов секция - клипсовые
- материал зажимов-фиксаторов штатива - abs-пластик
- материал секций - алюминиевый сплав
- размер базы под голову, мм - 50
- резьбовое крепление головы - 3/8"
- пузырьковый уровень - есть, на голове
- механизм контрбаланса - есть
- резьбовое крепление для камеры - 1/4", 3/8"
- вес головы, г - 560
- вес штатива, г - 3200