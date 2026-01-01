Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 штатив

Шаровая головка отличается высокой прочностью и прецизионным исполнением. Все движения площадки с камерой происходят плавно и без рывков. Боковой паз на корпусе головки обеспечивает возможность наклона камеры на 90° для перевода между горизонтальным и вертикальным форматами.Регулировка центральной колонны по высоте добавляет гибкости при съемке. Снизу колонны находится крюк для груза-противовеса, положение колонны прочно фиксируется цанговым зажимом. Центральная колонна съемная, это позволяет установить камеру в самое нижнее положение при съемке, перевернув колонну головкой вниз.В конструкции штатива применены материалы, которые позволяют использовать его в неблагоприятных погодных условиях.
Характеристики:
- Максимальная нагрузка - 15кг
- Максимальная высота - 1718 мм
- Минимальная высота - 470 мм
- Длина в сложенном виде - 485 мм
- Количество секций ног - 4
- Тип фиксации ног цанговый
- Диаметр трубок ног - 28/25/22/19 мм
- Центральная колонна есть, съемная, Ø27 мм
- Винт для установки головки - 1/4", 3/8" (реверсивный)
- Диаметр основания - 49 мм
- Диаметр шара - 36 мм
- Винт для установки камеры - 1/4"
- Размер площадки - 42х50 мм
- Диапазон перемещения площадки - 20 мм
- Материал штатива алюминиевый сплав
- Материал головки алюминиевый сплав
- Температурный диапазон от -20°C до +40°C
- Вес штатива с головкой - 1.8 кг
- Вес штатива в чехле - 2.0 кг
- Вес в упаковке - 2.3 кг
- Размер упаковки - 500х115х115 мм