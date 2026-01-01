Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 штатив

Описание

Шаровая головка отличается высокой прочностью и прецизионным исполнением. Все движения площадки с камерой происходят плавно и без рывков. Боковой паз на корпусе головки обеспечивает возможность наклона камеры на 90° для перевода между горизонтальным и вертикальным форматами.Регулировка центральной колонны по высоте добавляет гибкости при съемке. Снизу колонны находится крюк для груза-противовеса, положение колонны прочно фиксируется цанговым зажимом. Центральная колонна съемная, это позволяет установить камеру в самое нижнее положение при съемке, перевернув колонну головкой вниз.В конструкции штатива применены материалы, которые позволяют использовать его в неблагоприятных погодных условиях.

Характеристики:

