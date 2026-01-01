Falcon Eyes Green Line 1575 BHS-12 штатив

Шаровая головка отличается высокой прочностью и прецизионным исполнением. Все движения площадки с камерой происходят плавно и без рывков. Боковой паз на корпусе головки обеспечивает возможность наклона камеры на 90° для перевода между горизонтальным и вертикальным форматами. Регулировка центральной колонны по высоте добавляет гибкости при съемке. Снизу колонны находится крюк для груза-противовеса, положение колонны прочно фиксируется цанговым зажимом. Центральная колонна съемная, это позволяет установить камеру в самое нижнее положение при съемке, перевернув колонну головкой вниз.В конструкции штатива применены материалы, которые позволяют использовать его в неблагоприятных погодных условиях.
Характеристики:
- Максимальная нагрузка - 12кг
- Максимальная высота - 1575 мм
- Минимальная высота - 440 мм
- Длина в сложенном виде - 440 мм
- Количество секций ног - 4
- Тип ног одинарные
- Тип фиксации ног цанговый
- Диаметр трубок ног - 25/22/19/16 мм
- Тип усиления штатива крюк для груза
- Центральная колонна есть, съемная, Ø24 мм
- Винт для установки головки - 1/4", 3/8" (реверсивный)
- Диаметр основания - 41 мм
- Тип головки шаровая
- Диаметр шара - 30 мм
- Винт для установки камеры - 1/4"
- Размер площадки - 42х50 мм
- Материал штатива алюминиевый сплав
- Материал головки алюминиевый сплав
- Температурный диапазон от - -20°C до +40°C
- Вес штатива с головкой - 1.55 кг
- Вес штатива в чехле - 1.75 кг
- Вес в упаковке - 2.0 кг
- Размер упаковки - 460х115х115 мм