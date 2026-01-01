CULLMANN TITAN 935 штатив с максимальной высотой 162 см

Описание

Уникальная конструкция зажимной рычага позволяет быстро устанавливать и снимать штатив. Рычаг также обеспечивает удобное управление каждой ногой штатива в вертикальном положении без необходимости наклоняться. Помимо высокой стабильности и точности изготовления, эргономика является существенным преимуществом всех штативов серии TITAN. Воздушная подушка предохраняет падение центральной колонны в случае случайного открытия винта крепления колонны. Герметичность штатива является еще одним плюсом. Предусмотрена защиты от грязи внутреннего зажима ножек штатива. Штатив можно погружать в воду на глубину до 50 см.

Рекомендуемые аксессуары (приобретаются дополнительно). Металлические шипы TITAN TX665 для надежной установки штатива на любой поверхности. Благодаря пузырьковому уровню CROSS CX678 штатив можно точно позиционировать на пересеченной местности. Сумка для штатива PROTECTOR PodBag 600 является подходящей защитой для штатива.

Технические характеристики: