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CULLMANN TITAN 935 штатив с максимальной высотой 162 см
CULLMANN TITAN 935 штатив с максимальной высотой 162 см
CULLMANN TITAN 935 штатив с максимальной высотой 162 см
CULLMANN TITAN 935 штатив с максимальной высотой 162 см
CULLMANN TITAN 935 штатив с максимальной высотой 162 см
CULLMANN TITAN 935 штатив с максимальной высотой 162 см
CULLMANN TITAN 935 штатив с максимальной высотой 162 см
CULLMANN TITAN 935 штатив с максимальной высотой 162 см
CULLMANN TITAN 935 штатив с максимальной высотой 162 см
CULLMANN TITAN 935 штатив с максимальной высотой 162 см
CULLMANN TITAN 935 штатив с максимальной высотой 162 см
CULLMANN TITAN 935 штатив с максимальной высотой 162 см
CULLMANN TITAN 935 штатив с максимальной высотой 162 см
CULLMANN TITAN 935 штатив с максимальной высотой 162 см
CULLMANN TITAN 935 штатив с максимальной высотой 162 см

CULLMANN TITAN 935 штатив с максимальной высотой 162 см

Cullmann
Артикул: DAN-2721

CULLMANN TITAN 935 мощный двухсекционный штатив обеспечивает максимальную производительность и невероятный уровень стабилизации даже с максимальной выдвинутой центральной колонной.

Выдерживает нагрузку до 21 кг. Ножки штатива изготовлены из анодированного алюминия трапециевидного профиля. Диапазон регулировки высоты 74-162 см. Рекомендуется использовать для фотокамеры среднего формата или профессиональной видеокамеры с тяжелым обвесом.

Описание

Уникальная конструкция зажимной рычага позволяет быстро устанавливать и снимать штатив. Рычаг также обеспечивает удобное управление каждой ногой штатива в вертикальном положении без необходимости наклоняться. Помимо высокой стабильности и точности изготовления, эргономика является существенным преимуществом всех штативов серии TITAN. Воздушная подушка предохраняет падение центральной колонны в случае случайного открытия винта крепления колонны. Герметичность штатива является еще одним плюсом. Предусмотрена защиты от грязи внутреннего зажима ножек штатива. Штатив можно погружать в воду на глубину до 50 см.

Рекомендуемые аксессуары (приобретаются дополнительно). Металлические шипы TITAN TX665 для надежной установки штатива на любой поверхности. Благодаря пузырьковому уровню CROSS CX678 штатив можно точно позиционировать на пересеченной местности. Сумка для штатива PROTECTOR PodBag 600 является подходящей защитой для штатива.

Технические характеристики:

  • максимальная высота, см - 162
  • минимальная высота, см - 74
  • максимальная высота без центральной колонны, см - 118
  • допустимая нагрузка, кг - 21
  • вес, кг - 4
  • материал - алюминий
  • цвет - стальной

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