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Cullmann TERRA 460 видеоштатив c головой
Cullmann TERRA 460 видеоштатив c головой
Cullmann TERRA 460 видеоштатив c головой
Cullmann TERRA 460 видеоштатив c головой

Cullmann TERRA 460 видеоштатив c головой

Cullmann
Артикул: DAN-1246

Cullmann TERRA 460 - видеоштатив c головой.

Комплект состоит из алюминиевого штатива и видеоголовы. Предназначен для установки DSLR-видеокамер весом до 10 кг. Для удобства хранения и транспортировки имеется удобный чехол.

Описание

Алюминиевый профессиональный видеоштатив со сдвоенными верхними секциями и центральной распоркой из алюминиевого профиля для дополнительной устойчивости. Литая алюминиевая чашка диаметром 75 мм служит для точного выравнивания положения головки

Голова имеет возможность индивидуальной регулировки направляющей рукоятки по длине и по положению (слева-справа).

Съемная площадка для камеры имеет крепежные винты 1/4" и 3/8”. 

Характеристики штатива:

  • материал - алюминий
  • максимальная высота, см - 172,5
  • минимальная высота, см - 76
  • длина в сложенном состоянии, см - 81
  • безопасная нагрузка, кг - 10
  • вес, г - 4100

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