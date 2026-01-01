Cullmann TERRA 460 видеоштатив c головой

Алюминиевый профессиональный видеоштатив со сдвоенными верхними секциями и центральной распоркой из алюминиевого профиля для дополнительной устойчивости. Литая алюминиевая чашка диаметром 75 мм служит для точного выравнивания положения головки.
Голова имеет возможность индивидуальной регулировки направляющей рукоятки по длине и по положению (слева-справа).
Съемная площадка для камеры имеет крепежные винты 1/4" и 3/8”.
Характеристики штатива:
- материал - алюминий
- максимальная высота, см - 172,5
- минимальная высота, см - 76
- длина в сложенном состоянии, см - 81
- безопасная нагрузка, кг - 10
- вес, г - 4100