Cullmann TERRA 460 видеоштатив c головой

Описание

Алюминиевый профессиональный видеоштатив со сдвоенными верхними секциями и центральной распоркой из алюминиевого профиля для дополнительной устойчивости. Литая алюминиевая чашка диаметром 75 мм служит для точного выравнивания положения головки.

Голова имеет возможность индивидуальной регулировки направляющей рукоятки по длине и по положению (слева-справа).

Съемная площадка для камеры имеет крепежные винты 1/4" и 3/8”.

Характеристики штатива: