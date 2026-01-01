CULLMANN RONDO 460M RW20 штатив с головой и моноподом

Штатив имеет удобные клипсовые зажимы на ногах, центральную колонну с крюком для подвеса балласта, три положения угловой регулировки ног. Установленная 3D голова изготовлена из алюминия и анодирована для защиты от царапин и воздействия окружающей среды.
Особенностью модели является то, что путем нехитрых манипуляций штатив легко превращается в монопод.
При рабочей нагрузке 4 кг этот штатив отлично подойдет для съемок в паре с системной камерой или компактной зеркальной камерой.
Для удобства хранения и транспортировки штатив поставляется в прочной транспортной сумке.
Характеристики:
- вес - 1410 г
- максимальная нагрузка - 4 кг
- максимальная высота - 157,5 см
- минимальная высота - 41 см
- в сложенном состоянии - 43,5 см
- материал - алюминий