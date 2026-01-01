CULLMANN RONDO 430TM RB6.5 штатив с головой и моноподом

Описание

Штатив имеет удобные клипсовые зажимы на ногах, центральную колонну с крюком для подвеса балласта, три положения угловой регулировки ног. Установленная шаровая голова изготовлена ​​из алюминия и анодирована для защиты от царапин и воздействия окружающей среды.

Особенностью модели является то, что путем нехитрых манипуляций штатив легко превращается в монопод.

При рабочей нагрузке 3 кг этот штатив отлично подойдет для съемок в паре с системной камерой или компактной зеркальной камерой.

Для удобства хранения и транспортировки штатив поставляется в прочной транспортной сумке.

Характеристики: