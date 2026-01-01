CULLMANN RONDO 400T RB6.5 штатив с головой

Штатив имеет удобные клипсовые зажимы на ногах, центральную колонну с крюком для подвеса балласта, три положения угловой регулировки ног. Установленная шаровая голова изготовлена из алюминия и анодирована для защиты от царапин и воздействия окружающей среды.
При рабочей нагрузке 3 кг этот штатив отлично подойдет для съемок в паре с системной камерой или компактной зеркальной камерой.
Для удобства хранения и транспортировки штатив поставляется в прочной транспортной сумке.
Характеристики:
- вес - 1120 г
- максимальная нагрузка - 3 кг
- максимальная высота - 89 см
- минимальная высота - 28 см
- в сложенном состоянии - 29 см
- материал - алюминий