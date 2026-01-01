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Cullmann REVOMAX 535T RB 7.3 штатив с шаровой головой
Cullmann REVOMAX 535T RB 7.3 штатив с шаровой головой
Cullmann REVOMAX 535T RB 7.3 штатив с шаровой головой
Cullmann REVOMAX 535T RB 7.3 штатив с шаровой головой
Cullmann REVOMAX 535T RB 7.3 штатив с шаровой головой
Cullmann REVOMAX 535T RB 7.3 штатив с шаровой головой
Cullmann REVOMAX 535T RB 7.3 штатив с шаровой головой
Cullmann REVOMAX 535T RB 7.3 штатив с шаровой головой

Cullmann REVOMAX 535T RB 7.3 штатив с шаровой головой

Cullmann
Артикул: DAN-2715

CULLMANN REVOMAX 535T RB 7.3 штатив с шаровой головой.

Идеальная модель для системных и зеркальных фотокамер. Компактный размер, быстрая установка и высокая стабильность – являются отличительной чертой данной модели штатива.

Описание

Ноги штатива изготовлены анодированного алюминия. Закрытая трапециевидная форма секций ножек штатива, алюминиевая литая крестовина придают штативам серии REVOX высокую стабильность и надежную фиксацию установленного оборудования. Два угла наклона ножек. Эргономичные клипсы обеспечивают быструю и надежную установку штатива. Устойчивые к скольжению, прочные резиновые наконечники.

Шаровая голова изготовлена из литого алюминия. Система QRC оснащена двойным зажимом, который позволяет раздельно фиксировать горизонтальное перемещение и, таким образом, делать точные панорамные снимки. Два пузырьковых уровня позволят точно установить уровень горизонта.

Технические характеристики:

диапазон регулировки, см - 23,5-142,5

количество секций - 5

длина в сложенном виде, см - 53

допустимая нагрузка, кг - 6

вес, кг - 1,76

материал - алюминий

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