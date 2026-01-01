CULLMANN NANOMAX 480 RW20 штатив с головой

Описание

Треугольный алюминиевый профиль ножек штатива и центральной стойки обеспечивает защиту от скручивания. Регулировка угла наклона ножек в трех положениях. Предусмотрено расположение штатива на уровне земли для режима макросъемки. Штатив комплектуется дополнительной короткой центральной колонной. Крюк центральной колонны предназначен для крепления дополнительных грузов.

Пузырьковый уровень, распложенный в крестовине штатива, позволит точно установить уровень горизонта. Эргономичные зажимы позволяют быстро и легко собрать и разобрать штатив. Защитные накладки на верхних секциях штатива обеспечивают комфортное использование в любых погодных условиях. Прочные резиновые накладки со встроенными металлическими шипами обеспечивают отличное сцепление с любой поверхностью и грунтом.

Трехкоординатная голова полностью изготовлена из алюминия. Съемная площадка с винтом1/4 дюйма обеспечивают надежную фиксацию фотокамеры. Дополнительный рычаг блокировки.

Технические характеристики: