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CULLMANN NANOMAX 480 RW20 штатив с головой
CULLMANN NANOMAX 480 RW20 штатив с головой
CULLMANN NANOMAX 480 RW20 штатив с головой
CULLMANN NANOMAX 480 RW20 штатив с головой
CULLMANN NANOMAX 480 RW20 штатив с головой
CULLMANN NANOMAX 480 RW20 штатив с головой
CULLMANN NANOMAX 480 RW20 штатив с головой
CULLMANN NANOMAX 480 RW20 штатив с головой
CULLMANN NANOMAX 480 RW20 штатив с головой
CULLMANN NANOMAX 480 RW20 штатив с головой
CULLMANN NANOMAX 480 RW20 штатив с головой
CULLMANN NANOMAX 480 RW20 штатив с головой
CULLMANN NANOMAX 480 RW20 штатив с головой
CULLMANN NANOMAX 480 RW20 штатив с головой
CULLMANN NANOMAX 480 RW20 штатив с головой
CULLMANN NANOMAX 480 RW20 штатив с головой
CULLMANN NANOMAX 480 RW20 штатив с головой
CULLMANN NANOMAX 480 RW20 штатив с головой
CULLMANN NANOMAX 480 RW20 штатив с головой
CULLMANN NANOMAX 480 RW20 штатив с головой
CULLMANN NANOMAX 480 RW20 штатив с головой
CULLMANN NANOMAX 480 RW20 штатив с головой
CULLMANN NANOMAX 480 RW20 штатив с головой

CULLMANN NANOMAX 480 RW20 штатив с головой

Cullmann
Артикул: DAN-2713

CULLMANN NANOMAX 480 RW20 штатив с трехкоординатной головой.

Диапазон регулировки высоты штатива 19-178,5 см, допустимая нагрузка 4 кг. Длина в сложенном виде 59 см. Штатив идеально подходит для компактных системный камер и зеркальный камер начального уровня.

Описание

Треугольный алюминиевый профиль ножек штатива и центральной стойки обеспечивает защиту от скручивания. Регулировка угла наклона ножек в трех положениях. Предусмотрено расположение штатива на уровне земли для режима макросъемки. Штатив комплектуется дополнительной короткой центральной колонной. Крюк центральной колонны предназначен для крепления дополнительных грузов.

Пузырьковый уровень, распложенный в крестовине штатива, позволит точно установить уровень горизонта. Эргономичные зажимы позволяют быстро и легко собрать и разобрать штатив. Защитные накладки на верхних секциях штатива обеспечивают комфортное использование в любых погодных условиях. Прочные резиновые накладки со встроенными металлическими шипами обеспечивают отличное сцепление с любой поверхностью и грунтом.

Трехкоординатная голова полностью изготовлена из алюминия. Съемная площадка с винтом1/4 дюйма обеспечивают надежную фиксацию фотокамеры. Дополнительный рычаг блокировки.

Технические характеристики:

  • количество секций штатива - 4
  • минимальная высота, см - 19
  • максимальная высота, см - 178,5
  • высота без центральной колонны, см - 145,5
  • длина в сложенном виде, см - 59
  • допустимая нагрузка, кг - 4
  • вес, кг - 1,73
  • материал - алюминий

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