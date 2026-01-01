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Cullmann NANOMAX 460M RW20 штатив с головой и моноподом

Cullmann NANOMAX 460M RW20 штатив с головой и моноподом

Cullmann
Артикул: OLE-0658

Cullmann NANOMAX 460M RW20 – алюминиевый четырехсекционный штатив для фото- и видеокамер весом до 4 кг. Оснащен 3D-головой со съемной площадкой REVOMAX RW20. Конструкция штатива предусматривает использование центральной штанги, как самостоятельного монопода. Высота штатива варьируется от 19 до 168 см, длина в собранном виде – 56 см. Вес, кг – 1,72.

Описание

Cullmann NANOMAX 460M RW20 штатив с головой и моноподом

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