Cullmann NANOMAX 460M RW20 штатив с головой и моноподом

Fotokvant RCI-Sony - беспроводный пульт-адаптер дистанционного управления для камер Sony.
Классический электронный тросик, пускатель затвора.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Cullmann NANOMAX 460M RW20 – алюминиевый четырехсекционный штатив для фото- и видеокамер весом до 4 кг. Оснащен 3D-головой со съемной площадкой REVOMAX RW20. Конструкция штатива предусматривает использование центральной штанги, как самостоятельного монопода. Высота штатива варьируется от 19 до 168 см, длина в собранном виде – 56 см. Вес, кг – 1,72.
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Fotokvant RCI-Sony - беспроводный пульт-адаптер дистанционного управления для камер Sony.
Классический электронный тросик, пускатель затвора.
Grifon LC3M-80 – комплект люминесцентного света мощностью 135Вт, в комплекте используются световой бокс-куб SB-80 и энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном LH-003, и с патроном на цоколь Е27.
Правильная световая температура 5000-5500К даст чистый белый свет, поэтому пропадает необходимость длительной постобработки. Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии. Вес - 7,2 кг.
Фоны приобретаются отдельно.
Fotokvant FLH-03 – алюминиевый резьбовой адаптер-переходник с 1/4 на 3/8 дюйма для камер, штативов и моноподов. Наружная резьба – 3/8", внутренняя 1/4", высота, мм – 16.