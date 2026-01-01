CULLMANN NANOMAX 430T штатив с шаровой головой

Описание

Треугольный алюминиевый профиль ножек штатива и центральной стойки обеспечивает защиту от скручивания. Регулировка угла наклона ножек в трех положениях. Предусмотрено расположение штатива на уровне земли для режима макросъемки. Штатив комплектуется дополнительной короткой центральной колонной. Крюк центральной колонны для крепления дополнительных грузов.

Пузырьковый уровень, распложенный в крестовине штатива, позволит точно установить уровень горизонта.

Эргономичные зажимы позволяют быстро и легко собрать и разобрать штатив.

При изготовлении штативы использовались высококачественные материалы, такие как анодированный алюминиевый профиль для ножек штатива и центральной стойки, защитная вспененная прокладка верхней части ножек штатива, алюминиевое литье для крестовины штатива.

Шаровая голова полностью изготовлена из алюминия. Два отдельных винта регулировки уровня наклона и панорамирования.

Технические характеристики: