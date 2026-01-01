CULLMANN NANOMAX 430T штатив с шаровой головой

Треугольный алюминиевый профиль ножек штатива и центральной стойки обеспечивает защиту от скручивания. Регулировка угла наклона ножек в трех положениях. Предусмотрено расположение штатива на уровне земли для режима макросъемки. Штатив комплектуется дополнительной короткой центральной колонной. Крюк центральной колонны для крепления дополнительных грузов.
Пузырьковый уровень, распложенный в крестовине штатива, позволит точно установить уровень горизонта.
Эргономичные зажимы позволяют быстро и легко собрать и разобрать штатив.
При изготовлении штативы использовались высококачественные материалы, такие как анодированный алюминиевый профиль для ножек штатива и центральной стойки, защитная вспененная прокладка верхней части ножек штатива, алюминиевое литье для крестовины штатива.
Шаровая голова полностью изготовлена из алюминия. Два отдельных винта регулировки уровня наклона и панорамирования.
Технические характеристики:
- количество секций штатива - 4
- минимальная высота, см - 16
- максимальная высота, см - 107
- высота без центральной колонны, см - 87,5
- длина в сложенном виде, см - 34
- допустимая нагрузка, кг - 2,5
- вес, г - 930
- материал - алюминий