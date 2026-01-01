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CULLMANN NANOMAX 430T штатив с шаровой головой
CULLMANN NANOMAX 430T штатив с шаровой головой
CULLMANN NANOMAX 430T штатив с шаровой головой
CULLMANN NANOMAX 430T штатив с шаровой головой
CULLMANN NANOMAX 430T штатив с шаровой головой
CULLMANN NANOMAX 430T штатив с шаровой головой
CULLMANN NANOMAX 430T штатив с шаровой головой
CULLMANN NANOMAX 430T штатив с шаровой головой
CULLMANN NANOMAX 430T штатив с шаровой головой
CULLMANN NANOMAX 430T штатив с шаровой головой
CULLMANN NANOMAX 430T штатив с шаровой головой
CULLMANN NANOMAX 430T штатив с шаровой головой
CULLMANN NANOMAX 430T штатив с шаровой головой
CULLMANN NANOMAX 430T штатив с шаровой головой
CULLMANN NANOMAX 430T штатив с шаровой головой

CULLMANN NANOMAX 430T штатив с шаровой головой

Cullmann
Артикул: DAN-2712

CULLMANN NANOMAX 430T алюминиевый штатив с шаровой головой.

Диапазон регулировки высоты штатива 16-107,5 см, допустимая нагрузка 2,5 кг. Длина в сложенном виде 34 см.

Описание

Треугольный алюминиевый профиль ножек штатива и центральной стойки обеспечивает защиту от скручивания. Регулировка угла наклона ножек в трех положениях. Предусмотрено расположение штатива на уровне земли для режима макросъемки. Штатив комплектуется дополнительной короткой центральной колонной. Крюк центральной колонны для крепления дополнительных грузов.

Пузырьковый уровень, распложенный в крестовине штатива, позволит точно установить уровень горизонта.

Эргономичные зажимы позволяют быстро и легко собрать и разобрать штатив.

При изготовлении штативы использовались высококачественные материалы, такие как анодированный алюминиевый профиль для ножек штатива и центральной стойки, защитная вспененная прокладка верхней части ножек штатива, алюминиевое литье для крестовины штатива.

Шаровая голова полностью изготовлена из алюминия. Два отдельных винта регулировки уровня наклона и панорамирования.

Технические характеристики:

  • количество секций штатива - 4
  • минимальная высота, см - 16
  • максимальная высота, см - 107
  • высота без центральной колонны, см - 87,5
  • длина в сложенном виде, см - 34
  • допустимая нагрузка, кг - 2,5
  • вес, г - 930
  • материал - алюминий

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