Cullmann MUNDO 525MC SmartKit silver штатив с шаровой головой серебристый с держателем смартфона

Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Cullmann MUNDO 525MC SmartKit silver – штатив с шаровой головой и держателем смартфона.
Штатив изготовлен из карбона. Максимальная высота с выдвинутой центральной колонной, см – 159,5, минимальная высота, см – 17,5 см. В сложенном состоянии, см – 45,5. Максимальная нагрузка, кг – 8.
В комплект входит держатель смартфона.
Цвет – серебро. Вес, г – 1369.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter