CULLMANN MUNDO 525MC silver штатив с шаровой головой серебристый

Описание

Штатив c функцией монопода, благодаря габаритному размеру всего 45,5 см, он предоставляет рабочую высоту 159,5 см. Оборудован цанговыми зажимами на ногах и имеет 3 положения их угловой регулировки.

Установленная шаровая голова со встроенной камерой QRC system полностью изготовлена ​​из алюминия и анодирована для защиты от царапин и воздействия окружающей среды. При рабочей нагрузке 8 кг этот штатив отлично подойдет для съемок в паре с системной камерой или зеркальной камерой среднего размера.

Центральная колонна может быть использованна как полноценный монопод.

Характеристики: