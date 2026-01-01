CULLMANN MUNDO 525MC silver штатив с шаровой головой серебристый

Штатив c функцией монопода, благодаря габаритному размеру всего 45,5 см, он предоставляет рабочую высоту 159,5 см. Оборудован цанговыми зажимами на ногах и имеет 3 положения их угловой регулировки.
Установленная шаровая голова со встроенной камерой QRC system полностью изготовлена из алюминия и анодирована для защиты от царапин и воздействия окружающей среды. При рабочей нагрузке 8 кг этот штатив отлично подойдет для съемок в паре с системной камерой или зеркальной камерой среднего размера.
Центральная колонна может быть использованна как полноценный монопод.
Характеристики:
- вес - 1360 г
- максимальная нагрузка - 8 кг
- максимальная высота - 159,5 см
- минимальная высота - 17,5 см
- в сложенном состоянии - 45,5 см