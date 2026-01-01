Cullmann MUNDO 525M SmartKit silver штатив c функцией монопода и адаптером для смартфона

Описание

Благодаря габаритному размеру всего 45,5 см, штатив дает удобную рабочую высоту 159,5 см. Штатив имеет удобные цанговые зажимы на ногах и 3 положения их угловой регулировки. Установленная шаровая голова со встроенной камерой QRC system полностью изготовлена ​​из алюминия и анодирована для защиты от царапин и воздействия окружающей среды.При рабочей нагрузке 8 кг этот штатив отлично подойдет для съемок в паре с системной камерой или зеркальной камерой среднего размера.

Центральная колонна может быть использованна как полноценный монопод. В комплект входит держатель смартфона.

Характеристики: