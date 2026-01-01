Cullmann MUNDO 525M silver штатив с шаровой головой c функцией монопода серебристый

Благодаря габаритному размеру всего 45,5 см, штатив дает удобную рабочую высоту 159,5 см. Штатив имеет удобные цанговые зажимы на ногах и 3 положения их угловой регулировки. Установленная шаровая голова со встроенной камерой QRC system полностью изготовлена из алюминия и анодирована для защиты от царапин и воздействия окружающей среды.При рабочей нагрузке 8 кг этот штатив отлично подойдет для съемок в паре с системной камерой или зеркальной камерой среднего размера.
Несомненным плюсом является возможность трасформации штатива в монопод, что дает еще больше возможностей к применению данного прибора.
Характеристики:
- вес, – 1650
- максимальная нагрузка, кг – 8
- максимальная высота, см – 159,5
- минимальная высота, см – 17,5
- в сложенном состоянии, см – 45,5