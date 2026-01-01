Cullmann MUNDO 525M OT35 black штатив с головой и моноподом черный

Описание

Благодаря габаритному размеру всего 45,5 см штатив дает удобную рабочую высоту 159 см. Штатив имеет надежные цанговые зажимы на ногах и 3 положения их угловой регулировки. Установленная 3D-голова CONCEPT ONE OT35 полностью изготовлена ​​из алюминия и анодирована для защиты от царапин и воздействия окружающей среды.

При рабочей нагрузке 6 кг этот штатив отлично подойдет для съемок в паре с системной камерой или зеркальной камерой среднего размера.

Несомненным плюсом является возможность трасформации штатива в монопод, что дает еще больше возможностей к применению данного приспособления.

Характеристики: